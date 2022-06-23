https://uz.sputniknews.ru/20220623/nazvana-prichina-sbrosa-vody-v-tupalangskom-vodoxranilische-25579188.html
Названа причина сброса воды в Тупалангском водохранилище
Названа причина сброса воды в Тупалангском водохранилище
Представители "Узбекгидроэнерго" рассказали о причинах незапланированного сброса воды, а также о системе безопасности и оповещения населения в районе водохранилища.
2022-06-23T14:26+0500
2022-06-23T14:26+0500
2022-06-23T14:26+0500
происшествия
вода
сурхандарьинская область
комментарий
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ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. О причине инцидента, произошедшего на Тупалангском водохранилище 22 июня, рассказал в интервью Sputnik Узбекистан начальник информационной службы АО "Узбекгидроэнерго" Равшан Байкулов.По его словам, в одной из труб модернизируемой ГЭС возникли неполадки с автоматическим контролем скорости потока, поэтому и произошел сброс воды в канал.Связан ли инцидент с сильным землетрясением в Афганистане?На этот вопрос ответил начальник Управления безопасности АО "Узбекгидроэнерго" Нодир Артикбаев.Эксперт отметил, что по проекту гидротехнические сооружения водохранилища могут выдержать землетрясение в 8 баллов. Максимальный объем Тупалангского водохранилища – 500 млн кубометров, а в настоящее время объем воды в нем составляет 378,87 млн кубометров.Планируемый расход воды составлял 70 кубометров в секунду, но 22 июня в момент инцидента он составил 110 кубометров в секунду, уточнил эксперт.Есть ли на водохранилище система оповещения населения?В районе водохранилища действует автоматизированная система оповещения и передачи информации. В рамках этой системы от плотины до отделения МЧС Сариосийского района проложен оптоволоконный кабель связи, работают устройства голосового оповещения в населенных пунктах, расположенных в радиусе 22 км от плотины. Автоматизированная система оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях действует беспрерывно, подчеркнул представитель "Узбекгидроэнерго".Строительство Тупалангского водохранилища в Сариосийском районе Сурхандарьинской области началось в 1982 году. Максимальный объем водохранилища составляет 500 миллионов кубометров.Высота плотины - 165 метров, еще 22 метра приходится на подземный фундамент. Наибольшее количество воды – 450 млн кубометров - в водохранилище отмечено в 2019 году.Управление плотиной автоматизировано, за процессом постоянно следят контрольно-измерительные приборы. В случае появления излишков воды система автоматически выводит её по каналу. На плотине также установлены специальные датчики, которые отслеживают подземные толчки и сейсмообстановку.Читайте также: В Тупалангском водохранилище произошла утечка воды
сурхандарьинская область
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вода, сурхандарьинская область, комментарий
Названа причина сброса воды в Тупалангском водохранилище
Представители "Узбекгидроэнерго" рассказали о причинах незапланированного сброса воды, а также о системе безопасности и оповещения населения в районе водохранилища.
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik.
О причине инцидента, произошедшего на Тупалангском водохранилище 22 июня, рассказал в интервью Sputnik Узбекистан
начальник информационной службы АО "Узбекгидроэнерго" Равшан Байкулов.
По его словам, в одной из труб модернизируемой ГЭС возникли неполадки с автоматическим контролем скорости потока, поэтому и произошел сброс воды в канал.
"Во время модернизации ГЭС повысилось давление в трубопроводе. Произошел сбой автоматической системы контроля воды и поток со скоростью 40 тонн в секунду хлынул в канал. Пропускная способность канала составляет 160 тонн воды в секунду. Люди воспользовались ситуацией, чтобы снять на видео текущую в канале воду и распространить дезинформацию. Проблем с водохранилищем нет", — сказал Байкулов.
Связан ли инцидент с сильным землетрясением в Афганистане?
На этот вопрос ответил начальник Управления безопасности АО "Узбекгидроэнерго" Нодир Артикбаев.
"Землетрясение в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана никак не отразилось на водохранилище Тупаланг. В этом плане Туполангское водохранилище абсолютно безопасно. Магнитуда землетрясения в Узбекистане, непосредственно в Сурхандарьинской области, составила около 3 баллов", — сказал Артикбаев.
Эксперт отметил, что по проекту гидротехнические сооружения водохранилища могут выдержать землетрясение в 8 баллов. Максимальный объем Тупалангского водохранилища – 500 млн кубометров, а в настоящее время объем воды в нем составляет 378,87 млн кубометров.
Планируемый расход воды составлял 70 кубометров в секунду, но 22 июня в момент инцидента он составил 110 кубометров в секунду, уточнил эксперт.
Есть ли на водохранилище система оповещения населения?
В районе водохранилища действует автоматизированная система оповещения и передачи информации. В рамках этой системы от плотины до отделения МЧС Сариосийского района проложен оптоволоконный кабель связи, работают устройства голосового оповещения в населенных пунктах, расположенных в радиусе 22 км от плотины. Автоматизированная система оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях действует беспрерывно, подчеркнул представитель "Узбекгидроэнерго".
Строительство Тупалангского водохранилища в Сариосийском районе Сурхандарьинской области началось в 1982 году. Максимальный объем водохранилища составляет 500 миллионов кубометров.
Высота плотины - 165 метров, еще 22 метра приходится на подземный фундамент. Наибольшее количество воды – 450 млн кубометров - в водохранилище отмечено в 2019 году.
Управление плотиной автоматизировано, за процессом постоянно следят контрольно-измерительные приборы. В случае появления излишков воды система автоматически выводит её по каналу. На плотине также установлены специальные датчики, которые отслеживают подземные толчки и сейсмообстановку.