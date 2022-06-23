https://uz.sputniknews.ru/20220623/nazvana-prichina-sbrosa-vody-v-tupalangskom-vodoxranilische-25579188.html

Названа причина сброса воды в Тупалангском водохранилище

Названа причина сброса воды в Тупалангском водохранилище

Представители "Узбекгидроэнерго" рассказали о причинах незапланированного сброса воды, а также о системе безопасности и оповещения населения в районе водохранилища.

2022-06-23T14:26+0500

2022-06-23T14:26+0500

2022-06-23T14:26+0500

происшествия

вода

сурхандарьинская область

комментарий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25574673_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_f83f8f73aa07de5969324593992c9d9b.png

ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. О причине инцидента, произошедшего на Тупалангском водохранилище 22 июня, рассказал в интервью Sputnik Узбекистан начальник информационной службы АО "Узбекгидроэнерго" Равшан Байкулов.По его словам, в одной из труб модернизируемой ГЭС возникли неполадки с автоматическим контролем скорости потока, поэтому и произошел сброс воды в канал.Связан ли инцидент с сильным землетрясением в Афганистане?На этот вопрос ответил начальник Управления безопасности АО "Узбекгидроэнерго" Нодир Артикбаев.Эксперт отметил, что по проекту гидротехнические сооружения водохранилища могут выдержать землетрясение в 8 баллов. Максимальный объем Тупалангского водохранилища – 500 млн кубометров, а в настоящее время объем воды в нем составляет 378,87 млн кубометров.Планируемый расход воды составлял 70 кубометров в секунду, но 22 июня в момент инцидента он составил 110 кубометров в секунду, уточнил эксперт.Есть ли на водохранилище система оповещения населения?В районе водохранилища действует автоматизированная система оповещения и передачи информации. В рамках этой системы от плотины до отделения МЧС Сариосийского района проложен оптоволоконный кабель связи, работают устройства голосового оповещения в населенных пунктах, расположенных в радиусе 22 км от плотины. Автоматизированная система оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях действует беспрерывно, подчеркнул представитель "Узбекгидроэнерго".Строительство Тупалангского водохранилища в Сариосийском районе Сурхандарьинской области началось в 1982 году. Максимальный объем водохранилища составляет 500 миллионов кубометров.Высота плотины - 165 метров, еще 22 метра приходится на подземный фундамент. Наибольшее количество воды – 450 млн кубометров - в водохранилище отмечено в 2019 году.Управление плотиной автоматизировано, за процессом постоянно следят контрольно-измерительные приборы. В случае появления излишков воды система автоматически выводит её по каналу. На плотине также установлены специальные датчики, которые отслеживают подземные толчки и сейсмообстановку.Читайте также: В Тупалангском водохранилище произошла утечка воды

сурхандарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вода, сурхандарьинская область, комментарий