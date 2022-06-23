https://uz.sputniknews.ru/20220623/russkiy-dom-peredal-knigi-uzbekistanskoy-shkole-25554850.html
Русский дом передал книги узбекистанской школе
Русский дом передал книги узбекистанской школе
Литература будет использоваться для улучшения преподавания русского языка. Среди книг учебники словари и другое.
2022-06-23T08:01+0500
2022-06-23T08:01+0500
2022-06-23T08:01+0500
общество
книги
школа
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Русский дом в Ташкенте во вторник передал литературу школе в Шахрисабзе.Как сообщается, средняя общеобразовательная школа №10 получила свыше 100 книг. Это учебно-методическая и художественная литература: учебники и рабочие тетради по русскому языку, словари и произведения русских классиков.Все это будет использоваться для улучшения преподавания русского языка и литературы, отмечается в Telegram-канале организации.Подобные гуманитарные акции представительство Россотрудничества проводит регулярно. Так, в сентябре 2020 года в преддверии нового учебного года организация передала библиотеке областной средней общеобразовательной школы №35 города Ташкента книги по русской художественной литературе для учащихся и русскому языку как неродному — для педагогов.В самой республике в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях.Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А.И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11-х национальных классов узбекистанских школ.В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, Министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике.А в мае 2022-го, в Русском доме в Ташкенте презентовали первое мобильное приложение "IZI русский язык" для изучение русского языка созданное в Узбекистане. Оно поможет гражданам страны, не владеющим русским языком, изучить его при помощи своего смартфона.
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MIA „Rosiya Segodnya“
книги, школа
Русский дом передал книги узбекистанской школе
Литература будет использоваться для улучшения преподавания русского языка. Среди книг учебники словари и другое.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Русский дом в Ташкенте во вторник передал литературу школе в Шахрисабзе.
Как сообщается
, средняя общеобразовательная школа №10 получила свыше 100 книг. Это учебно-методическая и художественная литература: учебники и рабочие тетради по русскому языку, словари и произведения русских классиков.
Все это будет использоваться для улучшения преподавания русского языка и литературы, отмечается в Telegram-канале организации.
“Представители школы поблагодарили Русский дом в Ташкенте и отметили важность таких гуманитарных акций для образовательных учреждений Республики”, — говорится в сообщении.
Подобные гуманитарные акции представительство Россотрудничества проводит регулярно. Так, в сентябре 2020 года в преддверии нового учебного года организация передала
библиотеке областной средней общеобразовательной школы №35 города Ташкента книги по русской художественной литературе для учащихся и русскому языку как неродному — для педагогов.
В самой республике в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях.
Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А.И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11-х национальных классов узбекистанских школ.
В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, Министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике.
А в мае 2022-го, в Русском доме в Ташкенте презентовали
первое мобильное приложение "IZI русский язык" для изучение русского языка созданное в Узбекистане. Оно поможет гражданам страны, не владеющим русским языком, изучить его при помощи своего смартфона.