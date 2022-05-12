https://uz.sputniknews.ru/20220512/uzbekistantsy-smogut-uchit-russkiy-na-svoem-smartfone-24514809.html

Узбекистанцы смогут учить русский на своем смартфоне

Узбекистанцы смогут учить русский на своем смартфоне

В Узбекистане создали мобильное приложение для изучения русского языка. Скоро оно появится в App Store и Google Play.

2022-05-12T20:13+0500

2022-05-12T20:13+0500

2022-05-12T20:13+0500

общество

русский язык

смартфон

узбекистан

мобильное приложение

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Первое мобильное приложение "IZI русский язык" для изучение русского языка создано в Узбекистане. Его презентация прошла в четверг в Русском доме в Ташкенте. Как сообщает представительство Россотрудничества, оно поможет гражданам Узбекистана, не владеющим русским языком, изучить его при помощи своего смартфона. Совсем скоро приложение появится в App Store и Google Play.Система обучения включает в себя обучение грамматике, запоминание новых слов через ассоциации, тренажёр для закрепления знаний, диалог–практика для восприятия языка на слух, работа с фонетикой, online-чат с преподавателем.Приложение уже протестировали участники школы мастерства для учителей русского языка как иностранного "Nota terra" в узбекской столице.В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Ранее пресс-секретарь республиканского центра образования Мохира Нуруллаева сообщила, что Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет. С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены 150 учителей и несколько десятков методистов.Читайте также:В Самарканде открыли Центр российского образованияВидео: российские студенты говорят по-узбекскиВ МГУ оценили образовательную политику Узбекистана

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