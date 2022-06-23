https://uz.sputniknews.ru/20220623/shavkat-mirziyoev-rasskazal-o-roli-azerbaydjana-dlya-uzbekistana--video-25584813.html
Шавкат Мирзиёев рассказал о роли Азербайджана для Узбекистана – видео
Шавкат Мирзиёев рассказал о роли Азербайджана для Узбекистана – видео
Также лидер Узбекистана поделился впечатлениями от разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
2022-06-23T16:31+0500
2022-06-23T16:31+0500
2022-06-23T16:31+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Узбекистан особо дорожит дружбой с Азербайджаном. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам государственного визита главы Азербайджана Ильхама Алиева в республику, который состоялся 21-22 июня.В основе отношений двух стран лежат общие духовные ценности, религия, схожие культура и язык, а также многовековая история, отметил президент.По мнению Мирзиёева, визит Алиева должен дать "новый импульс" отношениям между странами, поскольку Узбекистан и Азербайджан подписали "солидный пакет документов".Поделился Шавкат Мирзиёев и впечатлениями от беседы с Ильхамом Алиевым."У нас такого доверительного, открытого разговора еще не было", - подчеркнул он.Ильхам Алиев, в свою очередь, оценил изменения, которые происходят в республике.Напомним, в рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан представители двух стран подписали 18 документов. Знакомясь с инфраструктурой и экономическим состоянием республики, Алиев посетил ташкентский Технопарк, а также Хорезмскую область.Читайте также: Как изменится сотрудничество Ташкента и Баку – мнение политолога
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шавкат мирзиёев, ильхам алиев, азербайджан, узбекистан
Шавкат Мирзиёев рассказал о роли Азербайджана для Узбекистана – видео
Также лидер Узбекистана поделился впечатлениями от разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Узбекистан особо дорожит дружбой с Азербайджаном. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам государственного визита главы Азербайджана Ильхама Алиева в республику, который состоялся 21-22 июня.
В основе отношений двух стран лежат общие духовные ценности, религия, схожие культура и язык, а также многовековая история, отметил президент.
"Азербайджан для нас близкий друг и испытанный временем надежный стратегический партнер", - заявил он в видеоролике, опубликованном пресс-службой
главы государства.
По мнению Мирзиёева, визит Алиева должен дать "новый импульс" отношениям между странами, поскольку Узбекистан и Азербайджан подписали "солидный пакет документов".
"Среди них декларация по углублению стратегического партнерства и наращивания всестороннего сотрудничества, которое открывает нам новый этап двусторонних отношений", - рассказал глава Узбекистана.
Поделился Шавкат Мирзиёев и впечатлениями от беседы с Ильхамом Алиевым.
"У нас такого доверительного, открытого разговора еще не было", - подчеркнул он.
Ильхам Алиев, в свою очередь, оценил изменения, которые происходят в республике.
"Я очень высоко ценю реформы, которые Шавкат Миромонович проводит. Как друзья, как братья, мы радуемся вашим успехам и уверены, что это поступательное развитие братского узбекского народа будет продолжено", - заявил он.
Напомним, в рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан представители двух стран подписали 18 документов. Знакомясь с инфраструктурой и экономическим состоянием республики, Алиев посетил ташкентский Технопарк, а также Хорезмскую область.