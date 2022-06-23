https://uz.sputniknews.ru/20220623/skolko-fruktov-i-ovoschey-eksportiroval-uzbekistan-za-pyat-mesyatsev-25564358.html
Сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан за пять месяцев
Сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан за пять месяцев
По данным Госкомстата экспорт увеличился на 44 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2022-06-23T09:43+0500
2022-06-23T09:43+0500
2022-06-23T08:50+0500
экономика
фрукты
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экспорт
узбекистан
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. За первые пять месяцев 2022 года Узбекистан экспортировал 615,6 тыс. тонн фруктов и овощей, сообщает Госкомстат.Общая сумма экспорта составила $335 млн.По данным ведомства экспорт увеличился на 44 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Объем экспорта фруктов и овощей за первые пять месяцев:Уточним, c начала года республика экспортировала в Россию товаров на $346,8 млн. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Обувь подешевеет: российское синтетическое производство откроется в Узбекистане
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фрукты, овощи, экспорт, узбекистан, госкомстат
Сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан за пять месяцев
По данным Госкомстата экспорт увеличился на 44 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik.
За первые пять месяцев 2022 года Узбекистан экспортировал 615,6 тыс. тонн фруктов и овощей, сообщает Госкомстат
.
Общая сумма экспорта составила $335 млн.
По данным ведомства экспорт увеличился на 44 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем экспорта фруктов и овощей за первые пять месяцев:
фрукты и ягоды - 61 тыс. тонн;
сухофрукты и ягоды - 17,6 тыс. тонн;
капуста – 127,8 тыс. тонн;
помидор - 41,4 тыс. тонн;
виноград - 10,1 тыс. тонн;
арбузы и дыни - 4,1 тыс. тонн.
Уточним, c начала года республика экспортировала в Россию товаров на $346,8 млн. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.
По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.