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СМИ: при крушении вертолета в США погибли шесть человек
СМИ: при крушении вертолета в США погибли шесть человек
Трагедия произошла в округе Логан, штат Западная Вирджиния.
2022-06-23T11:56+0500
2022-06-23T11:56+0500
происшествия
сша
вертолет
трагедия
погибшие
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Шесть человек погибли при крушении частного вертолета в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Wowktv.Вертолет Bell UH-1B потерпел крушение в округе Логан, штат Западная Вирджиния.По данным спасательных служб, в результате аварии, находившиеся на борту шесть человек, погибли, - передает Wowrtv.Читайте также: В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек
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сша, вертолет, трагедия, погибшие

СМИ: при крушении вертолета в США погибли шесть человек

11:56 23.06.2022
© Unsplash / Andrew RuizФлаг США
Флаг США - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2022
© Unsplash / Andrew Ruiz
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Трагедия произошла в округе Логан, штат Западная Вирджиния.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Шесть человек погибли при крушении частного вертолета в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Wowktv.
Вертолет Bell UH-1B потерпел крушение в округе Логан, штат Западная Вирджиния.
По данным спасательных служб, в результате аварии, находившиеся на борту шесть человек, погибли, - передает Wowrtv.
Читайте также: В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек
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