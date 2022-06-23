https://uz.sputniknews.ru/20220623/smi-pri-krushenii-vertoleta-v-ssha-pogibli-shest-chelovek-25568609.html
СМИ: при крушении вертолета в США погибли шесть человек
СМИ: при крушении вертолета в США погибли шесть человек
Трагедия произошла в округе Логан, штат Западная Вирджиния.
2022-06-23T11:56+0500
2022-06-23T11:56+0500
2022-06-23T11:56+0500
происшествия
сша
вертолет
трагедия
погибшие
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Шесть человек погибли при крушении частного вертолета в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Wowktv.Вертолет Bell UH-1B потерпел крушение в округе Логан, штат Западная Вирджиния.По данным спасательных служб, в результате аварии, находившиеся на борту шесть человек, погибли, - передает Wowrtv.Читайте также: В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек
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сша, вертолет, трагедия, погибшие
СМИ: при крушении вертолета в США погибли шесть человек
Трагедия произошла в округе Логан, штат Западная Вирджиния.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Шесть человек погибли при крушении частного вертолета в США, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал Wowktv.
Вертолет Bell UH-1B потерпел крушение в округе Логан, штат Западная Вирджиния.
По данным спасательных служб, в результате аварии, находившиеся на борту шесть человек, погибли, - передает Wowrtv.