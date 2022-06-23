https://uz.sputniknews.ru/20220623/smi-pri-krushenii-vertoleta-v-ssha-pogibli-shest-chelovek-25568609.html

СМИ: при крушении вертолета в США погибли шесть человек

СМИ: при крушении вертолета в США погибли шесть человек

Трагедия произошла в округе Логан, штат Западная Вирджиния.

2022-06-23T11:56+0500

2022-06-23T11:56+0500

2022-06-23T11:56+0500

происшествия

сша

вертолет

трагедия

погибшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/02/19514315_0:964:2048:2116_1920x0_80_0_0_cb8091084b3ce181d3b7a0c56fe7d8b1.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Шесть человек погибли при крушении частного вертолета в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Wowktv.Вертолет Bell UH-1B потерпел крушение в округе Логан, штат Западная Вирджиния.По данным спасательных служб, в результате аварии, находившиеся на борту шесть человек, погибли, - передает Wowrtv.Читайте также: В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, вертолет, трагедия, погибшие