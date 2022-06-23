"Ташкент стал местом силы" - найден дневник Андрея Борзенко, выжившего в Бухенвальде
© Media Park ProductionИван Фоминов в роли Андрея Борзенко в фильме "Борзенко: Ринг за колючей проволокой"
© Media Park Production
Воспоминания легендарного боксера стали основой фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой", премьера которого состоялась в Москве. Об этом продюсер Елена Геладзе рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. В Москве вспоминают Андрея Борзенко – чемпиона Узбекской ССР по боксу, прошедшего Великую Отечественную войну и выжившего в концлагере Бухенвальд. "Борзенко: ринг за колючей проволокой" - так называется фильм о выдающемся боксере, премьера которого сначала прошла в Ташкенте, а 22 июня состоялась уже в московском "Музеоне". Показ приурочили специально к годовщине начала ВОВ.
Андрей Андреевич Борзенко
Родился в 1920 году. С детства увлекался боксом. Наставником Борзенко стал основатель узбекской школы бокса, тренер Сидней Джаксон. В 1938-1939 годах Борзенко был чемпионом Узбекской ССР по боксу.
Участник Великой Отечественной войны, артиллерист. В сентябре 1941 году во время сражений у берегов Днепра Андрей Борзенко попал в плен, однако дважды пытался сбежать, за что его отправили в Бухенвальд, один из самых крупных концентрационных лагерей в Германии. С 1937-го по 1945 год нацисты довели до смерти 56 тысяч узников Бухенвальда. Люди погибали от казни, голода, болезней, пыток, проведения медицинских экспериментов над ними.
Андрею Борзенко же удалось выжить, несмотря на то, что администрация концлагеря заставляла его участвовать в боях между военнопленными и местными уголовниками. Эти бои нацисты устраивали для собственной забавы и называли их "международным первенством скелетов". Однако Андрей Борзенко нарушил привычный расклад – он вышел победителем из более чем 80 боев.
После войны Борзенко вернулся в родной Ташкент, где выучился на хирурга. Позднее писатель Георгий Свиридов описал подвиг Андрея Борзенко в своем романе "Ринг за колючей проволокой". Книга основана на воспоминаниях Борзенко и вдохновила российского кинопродюсера Елену Геладзе на создание одноименного фильма.
Как создавался фильм, Елена Геладзе рассказала в интервью корреспонденту Sputnik.
© SputnikПремьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
Премьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
© Sputnik
"Мой очень хороший друг и сопродюсер Сергей Репейников убедил меня прочитать удивительную книгу "Ринг за колючей проволокой". Я прочитала ее буквально за две ночи и была поражена стойкостью Андрея Борзенко. После прочтения книги я стала копать информацию, где этот человек сейчас", - вспоминает Геладзе.
© SputnikПремьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
Премьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
© Sputnik
Найти детей боксера удалось благодаря Министерству спорта Узбекистана, говорит продюсер. С разрешения родственников Борзенко авторы идеи фильма стали искать все материалы, связанные со спортсменов, и нашли даже дневник Андрея Борзенко, в котором он описывал свою жизнь со школы.
"Эта находка стала для нас знаковым событием. В итоге мы решили отобразить в нашем фильме именно дневник спортсмена", - поделилась Елена Геладзе.
Именно жизнь в Узбекистане помогла Андрею Борзенко выстоять в концлагере, считают создатели фильма.
© SputnikПремьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
Премьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
© Sputnik
"Борзенко очень любил Узбекистан. После войны ему даже предложили остаться в Европе, но он вернулся на родину. Он почти всю жизнь прожил в Ташкенте и очень любил этот город. Его дети до сих пор живут там. Я думаю, для него Ташкент был местом силы", - рассуждает продюсер.
Ташкент фигурирует и в самом фильме – интервью с людьми, которые тренировались под руководством Андрея Борзенко, а также с его сыном снимали в столице Узбекистана. Существенную поддержку в процессе создания и выпуска фильма оказали власти республики.
"Они даже предупредили, что помогут во всем для сьемок. И они нам помогли. Они организовали премьеру, собрали людей. Нам помог Государственный фонд узбекского кино. Они выдали архивные кадры с Сиднеем Джаксоном. Эти кадры никогда еще не использовались. А также нам предоставили кадры самого Андрея Андреевича, в которых он выступает в качестве тренера и судьи", - рассказала Елена Геладзе.
© SputnikПремьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
Премьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
© Sputnik
По мнению продюсера, фильм удался – об этом говорит реакция зрителей после просмотра.
© SputnikПремьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
Премьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
© Sputnik
"Мне передали, что Андрей Андреевич, сын Борзенко, чуть не расплакался. Некоторые зрители не смогли сдержать слез при просмотре. Фильм вызывает эмоции", - говорит она.
К слову, в планах создателей документальной ленты – еще и производство художественного фильма о Борзенко.
"Но это чуть попозже, - уточнила Елена Геладзе. - Художественное кино имеет право на вымысел, можно чуть-чуть пофантазировать. В этом фильме мы решили воссоздать реальные события. Это кино – документальная хроника событий. Мы даже использовали архивные кадры из Бухенвальда".
© SputnikПремьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
Премьера фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой" в Москве
© Sputnik
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