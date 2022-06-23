https://uz.sputniknews.ru/20220623/tashkent-stal-mestom-sily---nayden-dnevnik-andreya-borzenko-vyjivshego-v-buxenvalde-25591272.html

"Ташкент стал местом силы" - найден дневник Андрея Борзенко, выжившего в Бухенвальде

"Ташкент стал местом силы" - найден дневник Андрея Борзенко, выжившего в Бухенвальде

Воспоминания легендарного боксера стали основой фильма "Борзенко: ринг за колючей проволокой", премьера которого состоялась в Москве. Об этом продюсер Елена Геладзе рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.

2022-06-23T20:33+0500

2022-06-23T20:33+0500

2022-06-23T20:33+0500

культура

фильм

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боксер

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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. В Москве вспоминают Андрея Борзенко – чемпиона Узбекской ССР по боксу, прошедшего Великую Отечественную войну и выжившего в концлагере Бухенвальд. "Борзенко: ринг за колючей проволокой" - так называется фильм о выдающемся боксере, премьера которого сначала прошла в Ташкенте, а 22 июня состоялась уже в московском "Музеоне". Показ приурочили специально к годовщине начала ВОВ.Андрей Андреевич БорзенкоРодился в 1920 году. С детства увлекался боксом. Наставником Борзенко стал основатель узбекской школы бокса, тренер Сидней Джаксон. В 1938-1939 годах Борзенко был чемпионом Узбекской ССР по боксу.Участник Великой Отечественной войны, артиллерист. В сентябре 1941 году во время сражений у берегов Днепра Андрей Борзенко попал в плен, однако дважды пытался сбежать, за что его отправили в Бухенвальд, один из самых крупных концентрационных лагерей в Германии. С 1937-го по 1945 год нацисты довели до смерти 56 тысяч узников Бухенвальда. Люди погибали от казни, голода, болезней, пыток, проведения медицинских экспериментов над ними.Андрею Борзенко же удалось выжить, несмотря на то, что администрация концлагеря заставляла его участвовать в боях между военнопленными и местными уголовниками. Эти бои нацисты устраивали для собственной забавы и называли их "международным первенством скелетов". Однако Андрей Борзенко нарушил привычный расклад – он вышел победителем из более чем 80 боев.После войны Борзенко вернулся в родной Ташкент, где выучился на хирурга. Позднее писатель Георгий Свиридов описал подвиг Андрея Борзенко в своем романе "Ринг за колючей проволокой". Книга основана на воспоминаниях Борзенко и вдохновила российского кинопродюсера Елену Геладзе на создание одноименного фильма.Как создавался фильм, Елена Геладзе рассказала в интервью корреспонденту Sputnik.Найти детей боксера удалось благодаря Министерству спорта Узбекистана, говорит продюсер. С разрешения родственников Борзенко авторы идеи фильма стали искать все материалы, связанные со спортсменов, и нашли даже дневник Андрея Борзенко, в котором он описывал свою жизнь со школы."Эта находка стала для нас знаковым событием. В итоге мы решили отобразить в нашем фильме именно дневник спортсмена", - поделилась Елена Геладзе.Именно жизнь в Узбекистане помогла Андрею Борзенко выстоять в концлагере, считают создатели фильма.Ташкент фигурирует и в самом фильме – интервью с людьми, которые тренировались под руководством Андрея Борзенко, а также с его сыном снимали в столице Узбекистана. Существенную поддержку в процессе создания и выпуска фильма оказали власти республики.По мнению продюсера, фильм удался – об этом говорит реакция зрителей после просмотра."Мне передали, что Андрей Андреевич, сын Борзенко, чуть не расплакался. Некоторые зрители не смогли сдержать слез при просмотре. Фильм вызывает эмоции", - говорит она.К слову, в планах создателей документальной ленты – еще и производство художественного фильма о Борзенко.Читайте также: Узбекистанский фильм вошел в шорт-лист "Каннских львов"

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