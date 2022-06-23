https://uz.sputniknews.ru/20220623/uzbekistanskiy-film-voshel-v-short-list-kannskix-lvov-25561835.html
Узбекистанский фильм вошел в шорт-лист "Каннских львов"
Узбекистанский фильм вошел в шорт-лист "Каннских львов"
Фильм о проекте Министерства дошкольного образования Узбекистана впервые попал в шорт-лист международного фестиваля "Каннские львы".
2022-06-23T09:22+0500
2022-06-23T09:22+0500
2022-06-23T09:22+0500
культура
фильм
канны
фестиваль
министерство дошкольного образования
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Фильм "Kindergarten on wheels" вошел в шорт-лист категории Creative Strategy международного рекламного фестиваля "Каннские львы". Об этом говорится на сайте фестиваля.Фильм о мобильных детских садах был создан совместными усилиями студии DBLA и Министерства дошкольного образования Узбекистана."Kindergarten on wheels" посвящен проекту ведомства, известному как мобильные детские сады на колесах - оборудованные автобусы отправляются в села и отдаленные районы страны, внутри есть все необходимое для обучения дошкольников.Ранее ЮНЕСКО назвал данный проект глобальным источником вдохновения.Проект Министерства дошкольного образования добился успеха, так как в его рамках более 6,2 тыс. детей смогли получить дошкольное образование. Так, за последние пять лет количество детей в стране, получающих дошкольное образование увеличилось с 27% до 67% - в 2017 году по всей стране было 5 тыс. детских садов, тогда как в 2021 году этот показатель составил 27 тыс. Число учителей также возросло с 58 тыс. до 134,5 тыс.Фильм подготовили для конференции ЮНЕСКО в Париже и показали в ходе выступления делегации из Узбекистана.Читайте также:
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фильм, канны, фестиваль, министерство дошкольного образования
Узбекистанский фильм вошел в шорт-лист "Каннских львов"
Фильм о проекте Министерства дошкольного образования Узбекистана впервые попал в шорт-лист международного фестиваля "Каннские львы".
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Фильм "
Kindergarten on wheels" вошел в шорт-лист категории Creative Strategy международного рекламного фестиваля "Каннские львы". Об этом говорится на сайте
фестиваля.
Фильм о мобильных детских садах был создан совместными усилиями студии DBLA и Министерства дошкольного образования Узбекистана.
"Kindergarten on wheels" посвящен проекту ведомства, известному как мобильные детские сады на колесах - оборудованные автобусы отправляются в села и отдаленные районы страны, внутри есть все необходимое для обучения дошкольников.
Ранее ЮНЕСКО назвал данный проект глобальным источником вдохновения.
"Проект "Детский сад на колесах" в Узбекистане предлагает модель, которая может вдохновить страны по всему миру для достижения этой цели", — заявляет заместитель генерального директора ЮНЕСКО Стефания Джаннини.
Проект Министерства дошкольного образования добился успеха, так как в его рамках более 6,2 тыс. детей смогли получить дошкольное образование.
Так, за последние пять лет количество детей в стране, получающих дошкольное образование увеличилось с 27% до 67% - в 2017 году по всей стране было 5 тыс. детских садов, тогда как в 2021 году этот показатель составил 27 тыс. Число учителей также возросло с 58 тыс. до 134,5 тыс.
Фильм подготовили для конференции ЮНЕСКО в Париже и показали в ходе выступления делегации из Узбекистана.