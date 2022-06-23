https://uz.sputniknews.ru/20220623/tokaev-vyskazalsya-o-nazarbaeve-25586881.html
Токаев высказался о Назарбаеве
Токаев высказался о Назарбаеве
Президент Казахстана призвал сограждан с уважением относиться к истории страны, а также высказался о роли первого главы независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева.
2022-06-23T20:49+0500
2022-06-23T20:49+0500
2022-06-23T20:49+0500
в мире
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
президент
казахстан
история
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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о роли первого главы независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева.Выступая на торжественном собрании, посвященном 30-летию казахстанской полиции, Токаев отметил, что в крайне нестабильном, стремительно развивающемся мире, только тот народ способен сохранить статус сильной и суверенной нации, который чтит законы и нормы морали.При этом, президент призвал казахстанцев с уважением относиться к истории страны, пишет Sputnik Казахстан.По словам Касым-Жомарта Токаева, особенно сейчас, когда в обществе ведутся дискуссии и споры, нельзя забывать о политической справедливости.По его словам, будущее поколение казахстанцев сможет дать справедливую оценку политическому наследию Назарбаева, а нынешняя молодежь должна трудиться на благо своей родины.Что касается “разного рода политических игр”, то их, подчеркнул президент, необходимо пресечь. Казахстанцы должны с уверенностью шагнуть в светлое будущее, не оглядываясь при этом в прошлое, подытожил он.
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касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, президент, казахстан, история
Токаев высказался о Назарбаеве
Президент Казахстана призвал сограждан с уважением относиться к истории страны, а также высказался о роли первого главы независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о роли первого главы независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Выступая на торжественном собрании, посвященном 30-летию казахстанской полиции, Токаев отметил, что в крайне нестабильном, стремительно развивающемся мире, только тот народ способен сохранить статус сильной и суверенной нации, который чтит законы и нормы морали.
При этом, президент призвал казахстанцев с уважением относиться к истории страны, пишет Sputnik Казахстан
.
"Сегодня в обществе встречаются различные, порой полярные оценки нашего недавнего прошлого, звучат и предвзятые мнения. Однако мы не имеем права перечеркивать значительные достижения периода Независимости. Важно помнить, что у народа, отрицающего свою историю и лидеров, нет будущего. Поэтому призываю сограждан быть объективными и корректными в своих высказываниях", – заявил президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, особенно сейчас, когда в обществе ведутся дискуссии и споры, нельзя забывать о политической справедливости.
"У общества, которое обесценивает заслуги общественно-политических лидеров, деятелей науки и искусства своей страны – нет будущего. Это непреложная истина и в отношении первого президента Казахстана – Нурсултана Абишевича Назарбаева. Его вклад в построение нашего независимого государства признан всем мировым сообществом. Поэтому наш общий долг с вами – относиться с почтением к исторической роли первого президента", – сказал Токаев.
По его словам, будущее поколение казахстанцев сможет дать справедливую оценку политическому наследию Назарбаева, а нынешняя молодежь должна трудиться на благо своей родины.
Что касается “разного рода политических игр”, то их, подчеркнул президент, необходимо пресечь. Казахстанцы должны с уверенностью шагнуть в светлое будущее, не оглядываясь при этом в прошлое, подытожил он.