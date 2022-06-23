https://uz.sputniknews.ru/20220623/tokaev-vyskazalsya-o-nazarbaeve-25586881.html

Токаев высказался о Назарбаеве

Токаев высказался о Назарбаеве

Президент Казахстана призвал сограждан с уважением относиться к истории страны, а также высказался о роли первого главы независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева.

2022-06-23T20:49+0500

2022-06-23T20:49+0500

2022-06-23T20:49+0500

в мире

касым-жомарт токаев

нурсултан назарбаев

президент

казахстан

история

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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о роли первого главы независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева.Выступая на торжественном собрании, посвященном 30-летию казахстанской полиции, Токаев отметил, что в крайне нестабильном, стремительно развивающемся мире, только тот народ способен сохранить статус сильной и суверенной нации, который чтит законы и нормы морали.При этом, президент призвал казахстанцев с уважением относиться к истории страны, пишет Sputnik Казахстан.По словам Касым-Жомарта Токаева, особенно сейчас, когда в обществе ведутся дискуссии и споры, нельзя забывать о политической справедливости.По его словам, будущее поколение казахстанцев сможет дать справедливую оценку политическому наследию Назарбаева, а нынешняя молодежь должна трудиться на благо своей родины.Что касается “разного рода политических игр”, то их, подчеркнул президент, необходимо пресечь. Казахстанцы должны с уверенностью шагнуть в светлое будущее, не оглядываясь при этом в прошлое, подытожил он.

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касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, президент, казахстан, история