В Ташкенте стартовал Энергетический форум
14:47 23.06.2022 (обновлено: 15:17 23.06.2022)
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаЭнергетический форум Узбекистана
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
В ходе двухдневного мероприятия чиновники и ключевые эксперты энергетической отрасли региона обсудят широкий спектр вопросов
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. В Ташкенте стартовал первый Энергетический форум Узбекистана.
Главным событием Форума должно стать совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 24 июня, сообщает корреспондент Sputnik.
Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут международная конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU", Вторая Международная энергетическая конференция, а также пленарная сессия "Энергетический сектор: глобальный переход к чистой и устойчивой энергии".
"На сессии будут рассмотрены вопросы зеленой энергетики, роль Узбекистана на мировом энергетическом рынке, прогнозы развития энергетики и глобальных рынков, водородная экономика, трансформация нефтегазовой отрасли Узбекистана и мира в период новых вызовов", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.
Свое участие в форуме уже подтвердили более 60 спикеров и более 400 экспертов из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них представители профильных государственных структур, международных нефтегазовых и энергетических компаний, финансовых организаций, эксперты и ученые.
"Узбекистан уделяет особое внимание имплементации сбалансированной стратегии развития энергетического комплекса, отвечающей текущим реалиям, обеспечению эффективного и устойчивого роста всего сектора и энергетической безопасности страны в целом", - сказал в своей приветственной речи первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмеджаев.
Приехали на форум также представители крупнейших компаний, вовлеченных в нефтегазовые и энергетические проекты в Узбекистане. Среди них сотрудники Газпромбанка, Загорского трубного завода, Газпромнефти, "Росатома", Лукойла, а также Всемирной ядерной ассоциации и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.
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