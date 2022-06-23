https://uz.sputniknews.ru/20220623/v-tashkente-startoval-energeticheskiy-forum-25575352.html

В Ташкенте стартовал Энергетический форум

В Ташкенте стартовал Энергетический форум

В ходе двухдневного мероприятия чиновники и ключевые эксперты энергетической отрасли региона обсудят широкий спектр вопросов 23.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-23T14:47+0500

2022-06-23T14:47+0500

2022-06-23T15:17+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. В Ташкенте стартовал первый Энергетический форум Узбекистана.Главным событием Форума должно стать совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 24 июня, сообщает корреспондент Sputnik.Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут международная конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU", Вторая Международная энергетическая конференция, а также пленарная сессия "Энергетический сектор: глобальный переход к чистой и устойчивой энергии".Свое участие в форуме уже подтвердили более 60 спикеров и более 400 экспертов из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них представители профильных государственных структур, международных нефтегазовых и энергетических компаний, финансовых организаций, эксперты и ученые.Приехали на форум также представители крупнейших компаний, вовлеченных в нефтегазовые и энергетические проекты в Узбекистане. Среди них сотрудники Газпромбанка, Загорского трубного завода, Газпромнефти, "Росатома", Лукойла, а также Всемирной ядерной ассоциации и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.Читайте также: Министры энергетики ШОС соберутся в Ташкенте

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