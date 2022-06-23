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В Ташкенте стартовал Энергетический форум
В Ташкенте стартовал Энергетический форум
В ходе двухдневного мероприятия чиновники и ключевые эксперты энергетической отрасли региона обсудят широкий спектр вопросов 23.06.2022, Sputnik Узбекистан
2022-06-23T14:47+0500
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общество
энергетика
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. В Ташкенте стартовал первый Энергетический форум Узбекистана.Главным событием Форума должно стать совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 24 июня, сообщает корреспондент Sputnik.Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут международная конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU", Вторая Международная энергетическая конференция, а также пленарная сессия "Энергетический сектор: глобальный переход к чистой и устойчивой энергии".Свое участие в форуме уже подтвердили более 60 спикеров и более 400 экспертов из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них представители профильных государственных структур, международных нефтегазовых и энергетических компаний, финансовых организаций, эксперты и ученые.Приехали на форум также представители крупнейших компаний, вовлеченных в нефтегазовые и энергетические проекты в Узбекистане. Среди них сотрудники Газпромбанка, Загорского трубного завода, Газпромнефти, "Росатома", Лукойла, а также Всемирной ядерной ассоциации и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.Читайте также: Министры энергетики ШОС соберутся в Ташкенте
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энергетика, форум, узбекистан, ташкент

В Ташкенте стартовал Энергетический форум

14:47 23.06.2022 (обновлено: 15:17 23.06.2022)
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаЭнергетический форум Узбекистана
Энергетический форум Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2022
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
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В ходе двухдневного мероприятия чиновники и ключевые эксперты энергетической отрасли региона обсудят широкий спектр вопросов
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. В Ташкенте стартовал первый Энергетический форум Узбекистана.
Главным событием Форума должно стать совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 24 июня, сообщает корреспондент Sputnik.
Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут международная конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU", Вторая Международная энергетическая конференция, а также пленарная сессия "Энергетический сектор: глобальный переход к чистой и устойчивой энергии".

"На сессии будут рассмотрены вопросы зеленой энергетики, роль Узбекистана на мировом энергетическом рынке, прогнозы развития энергетики и глобальных рынков, водородная экономика, трансформация нефтегазовой отрасли Узбекистана и мира в период новых вызовов", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

Свое участие в форуме уже подтвердили более 60 спикеров и более 400 экспертов из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них представители профильных государственных структур, международных нефтегазовых и энергетических компаний, финансовых организаций, эксперты и ученые.

"Узбекистан уделяет особое внимание имплементации сбалансированной стратегии развития энергетического комплекса, отвечающей текущим реалиям, обеспечению эффективного и устойчивого роста всего сектора и энергетической безопасности страны в целом", - сказал в своей приветственной речи первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмеджаев.

Приехали на форум также представители крупнейших компаний, вовлеченных в нефтегазовые и энергетические проекты в Узбекистане. Среди них сотрудники Газпромбанка, Загорского трубного завода, Газпромнефти, "Росатома", Лукойла, а также Всемирной ядерной ассоциации и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.
Читайте также: Министры энергетики ШОС соберутся в Ташкенте
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