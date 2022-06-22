https://uz.sputniknews.ru/20220622/ministry-energetiki-shos-soberutsya-v-tashkente-25534224.html

Министры энергетики ШОС соберутся в Ташкенте

Министры энергетики ШОС соберутся в Ташкенте

Главы энергетических ведомств обсудят состояние и перспективы взаимодействия в этом стратегически важном для Организации направлении.

2022-06-22T13:06+0500

2022-06-22T13:06+0500

2022-06-22T13:06+0500

политика

шос

министры

энергетика

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В столице Узбекистана 24 июня пройдет второе Совещание министров энергетики государств-членов ШОС, сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.Мероприятие пройдет в рамках председательства республики в Шанхайской организации сотрудничества. Главы энергетических ведомств обсудят состояние и перспективы взаимодействия в этом стратегически важном для Организации направлении.В частности, это План мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере энергетики, а также проект Программы сотрудничества государств – членов ШОС в области использования возобновляемых источников энергии. Последнее инициировано узбекской стороной, уточнил он.Главы делегаций государств-членов ШОС также примут участие в предстоящем Энергетическом Форуме Узбекистана.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия — наблюдателями в Организации. Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка — партнеры.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Читайте также:На Самаркандском саммите ШОС будут приняты исторические решения – экспертЗаседание Совета министров иностранных дел ШОС пройдет в Ташкенте в июлеШОС расширяется: на рассмотрении заявки от 10 стран

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