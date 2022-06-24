https://uz.sputniknews.ru/20220624/avtobusy-lifty-teatr-o-chem-dogovorilis-vlasti-osha-i-tashkenta-25622343.html

Автобусы, лифты, театр: о чем договорились власти Оша и Ташкента

Автобусы, лифты, театр: о чем договорились власти Оша и Ташкента

Делегация из кыргызстанского города посетила столицу Узбекистана и обсудила перспективы сотрудничества с хокимом Ташкента.

2022-06-24T19:59+0500

2022-06-24T19:59+0500

2022-06-24T19:59+0500

общество

ташкент

ош

автобус

лифт

делегация

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Делегация города Ош во главе с мэром Алмазбеком Мамбетовым побывала в Ташкенте, сообщает пресс-служба столичного хокимията.На встрече с хокимом Ташкента Джахонгиром Артикходжаевым гости из Кыргызстана обсудили возможные направления сотрудничества. В частности, в Оше в настоящее время строится около 100 новых многоэтажных домов, и власти города заинтересованы в закупке для новостроек лифтового оборудования, выпускаемого в ташкентском технопарке. Обсудили стороны также возможность технического обслуживания и открытие местного производства такого оборудования.В Оше в настоящее время идет реконструкция академического музыкально-драматического узбекского театра имени Бабура, в которой принимает участие и Узбекистан. Открытие обновленного театра запланировано на сентябрь этого года. Мэр города пригласил делегацию Ташкента посетить церемонию открытия театра.Кроме того, мэрия Оша закупит в Узбекистане 50 новых автобусов Isuzu SAZ HC40. Закупки планируют осуществить на средства Кыргызско-узбекского фонда развития (КУФР).Напомним: соглашение о создании КУФР было подписано главами Узбекистана и Кыргызстана во время государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан в марте 2021 года.Фонд учрежден для содействия экономическому сотрудничеству между двумя республиками. Штаб-квартира расположена в столице Кыргызстана — Бишкеке. Уставной капитал составляет 50 миллионов долларов.Фонд финансирует самоокупаемые проекты в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов и участия в капитале.Читайте также: Мэрия Оша закупит 50 автобусов в Узбекистане

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ташкент, ош, автобус, лифт, делегация