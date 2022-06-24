https://uz.sputniknews.ru/20220624/meriya-osha-zakupit-50-avtobusov-v-uzbekistane-25598638.html

Мэрия Оша закупит 50 автобусов в Узбекистане

Мэрия Оша закупит 50 автобусов в Узбекистане

Автобусы марки Isuzu SAZ HC40, которые производят на Самаркандском автомобильном заводе, курсируют в Бишкеке с осени прошлого года.

2022-06-24T11:16+0500

2022-06-24T11:16+0500

2022-06-24T11:16+0500

общество

ош

узбекистан

автобус

бишкек

самарканд

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Мэрия Оша закупит в Узбекистане 50 новых автобусов Isuzu SAZ HC40. Закупки планируют осуществить на средства Кыргызско-узбекского фонда развития (КУФР). Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Так, стоимость одного автобуса на сайте производителя — $42 тыс. Автобусы данной марки уже курсируют в Бишкеке с осени 2021 года. Известно, что тогда закупили 210 автобусов японской марки, которые собираются в Узбекистане.Мэр Оша Алмазбек Мамбетов рассказал, что кредит фонда о закупке 16-местных автобусов одобрен.Напомним: соглашение о создании КУФР было подписано главами Узбекистана и Кыргызстана во время государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан в марте 2021 года.Фонд учрежден для содействия экономическому сотрудничеству между двумя республиками. Штаб-квартира расположена в столице Кыргызстана — Бишкеке. Уставной капитал составляет 50 миллионов долларов.Фонд финансирует самоокупаемые проекты в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов и участия в капитале.Основные отрасли, финансируемые фондом:Читайте также:Узбекистан, Кыргызстан и Китай построят железную дорогуМирзиёев и Жапаров обсудили будущее совместных проектов

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