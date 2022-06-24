https://uz.sputniknews.ru/20220624/baydena-snova-ulichili-vo-lji-25619076.html

Байдена снова уличили во лжи

Байдена снова уличили во лжи

Глава ФРС опроверг слова Байдена о путинском подорожании

2022-06-24T18:13+0500

2022-06-24T18:13+0500

2022-06-24T18:13+0500

политика

джо байден

президент сша

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Инфляция и прежде была высокой, заявил председатель ФРС США Джером Пауэлл. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Президент США Джо Байден неоднократно называл инфляцию в стране "путинским подорожанием".На заседании одного из комитетов сената республиканский политик Билл Хагерти задал Пауэллу вопрос, действительно ли в подорожании цен в Штатах виновата Россия. Глава ФРС ответил, что инфляция была высокой и до событий на Украине.Хагерти считает, что Белый дом дезинформирует американцев, перекладывая ответственность за санкции на Кремль.На прошлой неделе Владимир Путин прокомментировал слова Байдена о "путинском подорожании". Российский президент отметил, что американцы понимают, что рост цен связан с ошибками нынешней администрации Белого дома. Обвинения американского президента не имеют никакого смысла.Напоминаем: в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше $5 за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли сильнейший удар по всей мировой экономике.Читайте также:Представитель Белого дома случайно подставила Байдена — видео"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливает

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джо байден, президент сша