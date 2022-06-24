https://uz.sputniknews.ru/20220624/blogeram-v-kitae-zapretili-govorit-o-meditsine-bez-spetsialnogo-obrazovaniya--25604585.html
Блогерам в Китае запретили говорить о медицине без специального образования
Блогерам в Китае запретили говорить о медицине без специального образования
Кроме этого запрет распространяется и на юридическике темы.
2022-06-24T12:43+0500
2022-06-24T12:43+0500
2022-06-24T12:43+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В Китае запретили блогерам без профильного образования говорить на юридические и медицинские темы, сообщает CNBC.Теперь блогерам Поднебесной, чтобы говорить на темы юриспруденции и медицины необходимо предоставить документы на платформе, доказывающие наличие профильного образования в данной области.Блогерам Китая также не разрешается показывать чрезмерные пищевые отходы, много предметов роскоши или экстравагантный образ жизни.Читайте также: "Спасибо, братья-узбеки": блогер "Супер Папа" Серик Тлеусов посетил Узбекистан
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китай, блогер, запрет
Блогерам в Китае запретили говорить о медицине без специального образования
Кроме этого запрет распространяется и на юридическике темы.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik.
В Китае запретили блогерам без профильного образования говорить на юридические и медицинские темы, сообщает CNBC
.
"Для контента, который требует "более высокого профессионального уровня", блогеры должны иметь соответствующую квалификацию, чтобы говорить на эти темы", - говорится в совместном релизе Государственного управления радио и телевидения Китая и Министерства культуры и туризма".
Теперь блогерам Поднебесной, чтобы говорить на темы юриспруденции и медицины необходимо предоставить документы на платформе, доказывающие наличие профильного образования в данной области.
Блогерам Китая также не разрешается показывать чрезмерные пищевые отходы, много предметов роскоши или экстравагантный образ жизни.