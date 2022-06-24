https://uz.sputniknews.ru/20220624/boris-djonson-dopustil-deportatsiyu-ukrainskix-bejentsev-v-afriku-25614822.html

Борис Джонсон допустил депортацию украинских беженцев в Африку

Борис Джонсон допустил депортацию украинских беженцев в Африку

Британский премьер не исключил высылку украинцев в Руанду.

2022-06-24T15:30+0500

2022-06-24T15:30+0500

2022-06-24T15:30+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил возможность высылки украинских беженцев в африканскую Руанду, в случае их незаконного въезда в Великобританию, передает издание Guardian.Британия и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, согласно которому лица, признанные правительством Великобритании нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут отправлены в Руанду для обработки документов, получения убежища и переселения.Накануне Джонсон прибыл в руандийскую столицу Кигали. В рамках визита ему задали вопрос, намерен ли он выслать в Руанду украинцев, приехавших в Великобританию нелегально, к примеру на лодке через Ла-Манш."Мы выдаем украинцам 130 тыс. виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально.., я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это может произойти", - сообщил Джонсон, отметив, что рассматривает такой вариант развития событий как довольно маловероятный.Первая депортация украинских мигрантов из Великобритании в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Но рейс отменили в последний момент в связи с принятым решением ЕСПЧ, которым Британия осталась очень недовольна, говорится в сообщении.Читайте также:SRF: швейцарцы устали от украинских беженцевПора домой. Европа устала от украинских беженцев

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борис джонсон, великобритания, африка, беженцы, украина, депортация, высылка