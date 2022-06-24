https://uz.sputniknews.ru/20220624/jiteli-osvobojdennoy-katerinovki-rasskazali-o-grabejax-sbu---video-25616070.html
Жители освобожденной Катериновки рассказали о грабежах СБУ - видео
Жители освобожденной Катериновки рассказали о грабежах СБУ - видео
Отступая из села, украинские войска забрали пять машин и застрелили одного человека, рассказали журналистам жители Катериновки.
2022-06-24T17:31+0500
2022-06-24T17:31+0500
2022-06-24T17:31+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
жители
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ТАШКЕНТ, 24 июн - Sputnik. Жители освобожденного села Катериновка в ЛНР со слезами на глазах встретили ополченцев Луганской народной республики. По их словам, украинские военные при отступлении грабили дома, забирали все, что могли. Интервью с жителями села публикует РИА Новости.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике, данные подтвердили и представители Народной милиции ЛНР.По словам местных жителей, украинские силовики отняли у них пять машин, а одного человека застрелили. Военнослужащих ЛНР и России местные встречали со слезами на глазах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также: Глава Луганской ОВА Гайдай сообщил, что ВСУ приказали покинуть Северодонецк
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лнр, жители
Жители освобожденной Катериновки рассказали о грабежах СБУ - видео
Отступая из села, украинские войска забрали пять машин и застрелили одного человека, рассказали журналистам жители Катериновки.
ТАШКЕНТ, 24 июн - Sputnik. Жители освобожденного села Катериновка в ЛНР со слезами на глазах встретили ополченцев Луганской народной республики. По их словам, украинские военные при отступлении грабили дома, забирали все, что могли. Интервью с жителями села публикует РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике, данные подтвердили и представители Народной милиции ЛНР.
"Выехали [украинские войска, прим. ред.]– все почистили, подвалы, хаты. У меня дочка там жила, так они ей хату разбили, все перевернули. Видят же, что ребенок маленький был тут", - рассказала одна из местных жительниц.
По словам местных жителей, украинские силовики отняли у них пять машин, а одного человека застрелили. Военнослужащих ЛНР и России местные встречали со слезами на глазах.
"Конечно, ждали. Тут остались одни "сепаратисты", все остальные поуезжали", - рассказал житель села.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.