https://uz.sputniknews.ru/20220624/glava-luganskoy-ova-gayday-soobschil-chto-vsu-prikazali-pokinut-severodonetsk-25609420.html

Глава Луганской ОВА Гайдай сообщил, что ВСУ приказали покинуть Северодонецк

Глава Луганской ОВА Гайдай сообщил, что ВСУ приказали покинуть Северодонецк

Ранее подполковник Народной милиции Марочко рассказал о начале сдачи украинских военных в плен.

2022-06-24T14:04+0500

2022-06-24T14:04+0500

2022-06-24T14:04+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

луганск

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Украинские военные получили приказ отходить от Северодонецка на новые позиции, заявил назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала Дом. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Гайдая, "находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально может расти количество погибших на неукрепленных территориях"."Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся <...> они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия", — рассказал он.Помимо этого он добавил, что инфрастркутура Северодонецка практически уничтожна, 80-90% домов повреждены или разрушены.В четверг помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев, в свою очередь, сообщил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы представителями луганских силовых структур в течение недели.Позже подполковник Народной милиции Андрей Марочко заявил о начале сдачи украинских военных в плен.Читайте также:

луганск

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украина, луганск