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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220624/glava-luganskoy-ova-gayday-soobschil-chto-vsu-prikazali-pokinut-severodonetsk-25609420.html
Глава Луганской ОВА Гайдай сообщил, что ВСУ приказали покинуть Северодонецк
Глава Луганской ОВА Гайдай сообщил, что ВСУ приказали покинуть Северодонецк
Ранее подполковник Народной милиции Марочко рассказал о начале сдачи украинских военных в плен.
2022-06-24T14:04+0500
2022-06-24T14:04+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
луганск
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Украинские военные получили приказ отходить от Северодонецка на новые позиции, заявил назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала Дом. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Гайдая, "находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально может расти количество погибших на неукрепленных территориях"."Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся &lt;...&gt; они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия", — рассказал он.Помимо этого он добавил, что инфрастркутура Северодонецка практически уничтожна, 80-90% домов повреждены или разрушены.В четверг помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев, в свою очередь, сообщил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы представителями луганских силовых структур в течение недели.Позже подполковник Народной милиции Андрей Марочко заявил о начале сдачи украинских военных в плен.Читайте также:
луганск
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украина, луганск

Глава Луганской ОВА Гайдай сообщил, что ВСУ приказали покинуть Северодонецк

14:04 24.06.2022
© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
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Ранее подполковник Народной милиции Марочко рассказал о начале сдачи украинских военных в плен.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Украинские военные получили приказ отходить от Северодонецка на новые позиции, заявил назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала Дом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гайдая, "находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально может расти количество погибших на неукрепленных территориях".
"Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся <...> они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия", — рассказал он.
Помимо этого он добавил, что инфрастркутура Северодонецка практически уничтожна, 80-90% домов повреждены или разрушены.
В четверг помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев, в свою очередь, сообщил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы представителями луганских силовых структур в течение недели.
Позже подполковник Народной милиции Андрей Марочко заявил о начале сдачи украинских военных в плен.
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