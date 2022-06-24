https://uz.sputniknews.ru/20220624/kak-organizuyut-rabotu-punktov-pravoporyadka-v-maxallyax-25607783.html
Как организуют работу пунктов правопорядка в махаллях
Как организуют работу пунктов правопорядка в махаллях
Хокимы районов и городов должны лично встречаться со старшими инспекторами по профилактике и помогать в решении проблемных вопросов.
2022-06-24T14:26+0500
2022-06-24T14:26+0500
2022-06-24T14:26+0500
общество
махалля
безопасность
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ТАШКЕНТ, 24 июн - Sputnik. Правительство разработало меры по дальнейшему совершенствованию деятельности махаллинских пунктов правопорядка.В каждой пятой махалле столицы, Республики Каракалпакстан и областных центрах, а также в крупных районах и городах откроются махаллинские пункты правопорядка на базе опорных пунктов ОВД. Им передадут имеющиеся свободные здания, обеспечат необходимым оборудованием.Махаллинский пункт правопорядка будет заниматься охраной общественного порядка, профилактикой правонарушений и борьбой с преступностью в махаллях и селах. Команда пункта будет состоять из:Хокимы городов и районов должны лично встречаться со старшими инспекторами по профилактике и помогать им в решении проблемных вопросов.Кроме того, в махаллях будут действовать системы "Безопасная квартира" и "Безопасный дом". Они предусматривают изучение на местах обстановки в каждой семье и доме.Читайте также: В Ташкенте появятся новые автобусные маршруты
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махалля, безопасность
Как организуют работу пунктов правопорядка в махаллях
Хокимы районов и городов должны лично встречаться со старшими инспекторами по профилактике и помогать в решении проблемных вопросов.
ТАШКЕНТ, 24 июн - Sputnik
. Правительство разработало меры
по дальнейшему совершенствованию деятельности махаллинских пунктов правопорядка.
В каждой пятой махалле столицы, Республики Каракалпакстан и областных центрах, а также в крупных районах и городах откроются махаллинские пункты правопорядка на базе опорных пунктов ОВД. Им передадут имеющиеся свободные здания, обеспечат необходимым оборудованием.
Махаллинский пункт правопорядка будет заниматься охраной общественного порядка, профилактикой правонарушений и борьбой с преступностью в махаллях и селах. Команда пункта будет состоять из:
старшего инспектора по профилактике, инспектора по профилактике и его помощника;
инспектора по вопросам женщин, инспектора пробации, оперативного сотрудника, сотрудников патрульно-постовой службы РОВД;
сотрудников подразделения Национальной гвардии, других госорганов и представителей общественных формирований.
Хокимы городов и районов должны лично встречаться со старшими инспекторами по профилактике и помогать им в решении проблемных вопросов.
Кроме того, в махаллях будут действовать системы "Безопасная квартира" и "Безопасный дом". Они предусматривают изучение на местах обстановки в каждой семье и доме.