https://uz.sputniknews.ru/20220624/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-v-tashkente--top-8-meropriyatiy-25625949.html

Куда сходить на выходных в Ташкенте – топ-8 мероприятий

Куда сходить на выходных в Ташкенте – топ-8 мероприятий

О самых интересных событиях грядущих выходных – в материале Sputnik.

2022-06-24T20:20+0500

2022-06-24T20:20+0500

2022-06-24T20:20+0500

культура

ташкент

мероприятие

выходные

шоу

джаз

картинг-клуб

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. О самых интересных событиях грядущих выходных – в материале Sputnik.Суббота, 25 июняКо Дню Молодежи в театре Марка Вайля "Ильхом" пройдет фестиваль IlkhomFest, на котором участники шоу-проекта "Песни на ТНТ" будут задавать настроение на протяжении всего вечера.Стоимость билета: от 60 тыс. сумовНачало: в 18:30Телефоны для справок: (+998) 71-241-2241, (+998) 71-241-2252Любителям джаза стоит посетить джазовое шоу, которое пройдет в парке Tashkent City.Вход: свободныйНачало: в 20:00Фестиваль мультимедийного искусства "МЫКОСМОС" заинтересует тех, кто любит неомузыку.Место: Agregat-AgrotechВход: Стоимость билета – 200 тыс. сумНачало: в 18:00Воскресенье, 26 июняЦенители старого доброго исполнения легендарных артистов узбекской эстрады могут отправиться в парк Ashxobod, где с 25 по 26 июня пройдут концерты группы Sahar и Гульсанам Мамазоитовой.Телефон для справок: (+998) 95-340-4007.Вход: На территорию парка – 10 тыс. сумНачало: в 19:00Возможность попробовать создать изделие из глины, написать картину или разрисовать эко-сумку по собственному дизайну появилась в Арт-студии Masterskaya.Необходима запись по номеру: (+998) 97-754-0515.Скорость, экстрим и много машин. 26 июня в Ташкенте пройдет Второй этап Чемпионата и первенство Республики Узбекистан по картингу - 2022.Место: Сергелийский район, ориентир - пересечение улиц Файзли и КипчакВход: свободныйНачало: с 7:30Мотивацию к занятиям спортом и правильному питанию можно получить на Чемпионате Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу. Место: концертный зал "Зарафшан"Вход: стоимость билетов от 100 до 150 тыс. сумовНачало: 17:00Телефоны для справок: (+998) 71-232-1632, (+998) 71-207-1071, (+998) 71-207-2072.Таджикский государственный цирк находится с гастролями в Узбекистане.Место: УзбекгосциркВход: стоимость билетов от 40 до 50 тыс. сумовНачало: в 15:00 и 18:00 в субботу и воскресеньеЧитайте также:Музей современного искусства Узбекистана запустил свой сайт

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ташкент, мероприятие, выходные, шоу, джаз, картинг-клуб, чемпионат