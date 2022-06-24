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Музей современного искусства Узбекистана запустил свой сайт
Музей современного искусства Узбекистана запустил свой сайт
Об этом сообщает пресс-служба музея.
2022-06-24T11:59+0500
2022-06-24T11:59+0500
культура
музей
искусство
узбекистан
сайт
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Государственный Музей современного искусства запустил официальный сайт. Об этом сообщает пресс-служба музея в своем Telegram-канале.На сайте www.camuz.uz выложены экспонаты музея, теперь работы современных художников, выставленных в музее, а также хранящиеся в его фонде можно посмотреть в режиме онлайн. Также на новом сайте есть информация о деятельности музея, его создании. Подробно рассказано о фонде работ. Помимо этого размещена схема музеев, контакты и график работы.Известно, что вся информация о предстоящих выставках и мероприятиях музея будет регулярно появляться на сайте.Читайте также:
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музей, искусство, узбекистан, сайт

Музей современного искусства Узбекистана запустил свой сайт

11:59 24.06.2022
© Foto : Музей Современного искусства Узбекистана (CAMUZ)Даврон Юлдашев "Хива"
Даврон Юлдашев Хива - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2022
© Foto : Музей Современного искусства Узбекистана (CAMUZ)
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Об этом сообщает пресс-служба музея.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Государственный Музей современного искусства запустил официальный сайт. Об этом сообщает пресс-служба музея в своем Telegram-канале.
На сайте www.camuz.uz выложены экспонаты музея, теперь работы современных художников, выставленных в музее, а также хранящиеся в его фонде можно посмотреть в режиме онлайн.
Также на новом сайте есть информация о деятельности музея, его создании. Подробно рассказано о фонде работ. Помимо этого размещена схема музеев, контакты и график работы.
Известно, что вся информация о предстоящих выставках и мероприятиях музея будет регулярно появляться на сайте.
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