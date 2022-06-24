https://uz.sputniknews.ru/20220624/muzey-sovremennogo-iskusstva-uzbekistana-zapustil-svoy-sayt-25605466.html

Музей современного искусства Узбекистана запустил свой сайт

Музей современного искусства Узбекистана запустил свой сайт

Об этом сообщает пресс-служба музея.

2022-06-24T11:59+0500

2022-06-24T11:59+0500

2022-06-24T11:59+0500

культура

музей

искусство

узбекистан

сайт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/18/25604722_0:24:1837:1057_1920x0_80_0_0_cc715a4f0b2d564993b38e0f7f0ff101.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Государственный Музей современного искусства запустил официальный сайт. Об этом сообщает пресс-служба музея в своем Telegram-канале.На сайте www.camuz.uz выложены экспонаты музея, теперь работы современных художников, выставленных в музее, а также хранящиеся в его фонде можно посмотреть в режиме онлайн. Также на новом сайте есть информация о деятельности музея, его создании. Подробно рассказано о фонде работ. Помимо этого размещена схема музеев, контакты и график работы.Известно, что вся информация о предстоящих выставках и мероприятиях музея будет регулярно появляться на сайте.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

музей, искусство, узбекистан, сайт