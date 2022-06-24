https://uz.sputniknews.ru/20220624/kuda-uzbekistan-eksportiruet-frukty-i-ovoschi-25596661.html
Куда Узбекистан экспортирует фрукты и овощи
Куда Узбекистан экспортирует фрукты и овощи
По данным Госкомстата экспорт за первые пять месяцев увеличился на 44 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2022-06-24T08:01+0500
2022-06-24T08:01+0500
2022-06-24T08:01+0500
экономика
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статистика
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. За первые пять месяцев 2022 года Узбекистан экспортировал 615,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 13 стран, сообщает Госкомстат.Общая сумма экспорта составила $335 млн.По данным ведомства экспорт за первые пять месяцев увеличился на 44 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Основными странами по закупке фруктов и овощей из Узбекистана стали Казахстан – 314 тыс. тонн, Россия – 118 тыс. тонн и Кыргызстан – 53 тыс. тонны.Следующую тройку лидеров открывает Китай, затем следует Афганистан и закрывает ее Беларусь.Какие фрукты и овощи Узбекистан экспортировал за первые пять месяцев года:Уточним, c начала года торговый оборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до $3,243 млрд.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Энергетика и агрокластеры – какие области Узбекистана усилили сотрудничество с РФ
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узбекистан, фрукты, овощи, экспорт, госкомстат, статистика
Куда Узбекистан экспортирует фрукты и овощи
По данным Госкомстата экспорт за первые пять месяцев увеличился на 44 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik.
За первые пять месяцев 2022 года Узбекистан экспортировал 615,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 13 стран, сообщает Госкомстат
.
Общая сумма экспорта составила $335 млн.
По данным ведомства экспорт за первые пять месяцев увеличился на 44 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основными странами по закупке фруктов и овощей из Узбекистана стали Казахстан – 314 тыс. тонн, Россия – 118 тыс. тонн и Кыргызстан – 53 тыс. тонны.
Следующую тройку лидеров открывает Китай, затем следует Афганистан и закрывает ее Беларусь.
Какие фрукты и овощи Узбекистан экспортировал за первые пять месяцев года:
фрукты и ягоды - 61 тыс. тонн;
сухофрукты и ягоды - 17,6 тыс. тонн;
капуста – 127,8 тыс. тонн;
помидоры - 41,4 тыс. тонн;
виноград - 10,1 тыс. тонн;
арбузы и дыни - 4,1 тыс. тонн.
Уточним, c начала года торговый оборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до $3,243 млрд.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.