https://uz.sputniknews.ru/20220622/energetika-i-agroklastery--kakie-oblasti-uzbekistana-usilili-sotrudnichestvo-s-rf-25544988.html

Энергетика и агрокластеры – какие области Узбекистана усилили сотрудничество с РФ

Энергетика и агрокластеры – какие области Узбекистана усилили сотрудничество с РФ

Новые проекты, которые регионы Узбекистана намерены реализовать совместно с Россией, создадут возможности для подготовки новых специалистов и увеличения рабочих мест.

2022-06-22T19:06+0500

2022-06-22T19:06+0500

2022-06-22T19:06+0500

экономика

энергетика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Экономическое сотрудничество Узбекистана и России уже достигло высоких показателей – в прошлом году товарооборот между странами составил $7 млрд, а количество совместных предприятий достигло 2 565.Однако эти цифры – далеко не предел. В будущем общих проектов между странами явно станет еще больше. Об этом говорит выход узбекского сума на валютный рынок Московской биржи – торги нацвалютой Узбекистана стартуют уже 27 июня.Как считают в Мосбирже, данное решение расширит "торговые возможности профессиональных участников рынка". Тем временем российский бизнес-сегмент действительно становится все более и более интересным для Узбекистана. Какие регионы наращивают сотрудничество с Россией прямо сейчас, читайте в обзоре Sputnik.Сырдарьинская областьЗначительную долю экспорта Сырдарьинской области в РФ составляет аграрная продукция – в частности, дыни и лимоны. Также регион активно поставляет в Россию текстиль. Внешнеторговый оборот области с Россией составил более $25,9 млн по состоянию на апрель 2022 года.Тем не менее, власти региона намерены еще больше расширить экспортный потенциал области. В связи с этим в мае этого года делегация Сырдарьинской области посетила Барнаул и Алтайский край. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве и 21 договор на общую сумму более $128 млн.Помимо этого, активное сотрудничество проявилось и в энергетических проектах. Российская компания АО "Силовые машины" модернизировала Фархадскую ГЭС в Сырдарьинской области – полностью заменила изношенное оборудование, что позволило увеличить мощность ГЭС со 114 МВт до 127 МВт. Финансирование проекта, сумма которого превысила 56 млн евро, осуществлялось за счет кредита российского Внешэкономбанка (45,2 млн евро) и средств узбекистанской стороны. - Ферганская областьФерганская область тем временем усиливает кооперацию с Россией по направлению текстиля. Так, местное отделение Торгово-промышленной палаты Узбекистана подписало меморандум о сотрудничестве с Башкортостаном. Башкирское предприятие "Агидель" будет перенимать технологии изготовления посуды, шелка и его окраски.Еще одним важным партнером для Ферганской области стала Свердловская область. В июне текущего года стороны пришли к договоренности о создании совместных производственных предприятий. По плану, новые компании будут заниматься изготовлением текстильных изделий, кожаной обуви и строительных материалов.Бухарская областьБухарская область расширяет деловые связи с Пермским краем. В этом году хоким Бухарской области Ботир Зарипов встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Итогом переговоров стало подписание предварительное соглашение о партнерстве между регионами.В свою очередь, российская сторона пригласила Бухару на инженерно-промышленный форум, который состоится в Перми в ноябре текущего года, чтобы заключить уже детальное соглашение о партнерстве.Ташкентская областьВ Ташкентской области сотрудничество с Россией возросло сразу по нескольким направлениям. Первое – техническое. В этом году Татарстан поможет Ташобласти создать технопарк "Чирчик".Второе направление связано с производством продовольственных товаров. Дело в том, что в прошлом году одно из предприятий области запустило производство соков из тыквы и кукурузы. К концу года первая партия этих напитков должна отправиться на экспорт в российские города.Активно развивается и сотрудничество в сфере туризма. Например, горнолыжный курорт "Амирсой" объявил о сотрудничестве с сочинской зоной отдыха "Роза Хутор". Соглашение предусматривает создание новых совместных проектов и обмен опытом в туристической области.Наманганская областьНовосибирск планирует реализовать в Наманганской области масштабный проект – создать агрокластер, в котором будут выращивать компоненты для продукции бренда "Сибирское здоровье" (известно, что компания производит продукты и косметику с использованием растений, натуральных фруктов и ягод). Для этого компания готова инвестировать $10 млн. Земли при этом перейдут предприятию лишь в аренду на 25 лет.

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энергетика, узбекистан