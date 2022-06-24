https://uz.sputniknews.ru/20220624/osnovnye-tezisy-shavkata-mirziyoeva-na-briks-plyus-25629433.html

Основные тезисы Шавката Мирзиёева на "БРИКС плюс"

Основные тезисы Шавката Мирзиёева на "БРИКС плюс"

Отмечена необходимость преодоления последствий кризисных явлений в мировой экономике.

2022-06-24T21:50+0500

2022-06-24T21:50+0500

2022-06-24T21:57+0500

политика

шавкат мирзиёев

брикс

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате "БРИКС плюс". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Онлайн-форум прошел в пятницу, в нем приняли участие главы государств и правительств 18 стран мира. Стороны обсудили развитие глобального партнерства и совместного продвижения в устойчивом развитии.В своем выступлении Шавкат Мирзиёев отметил необходимость преодоления последствий кризисных явлений в мировой экономике.По словам президента, для этого нужно принять скоординированные меры по устранению торговых барьеров, созданию новых производственных и логистических цепочек, привлечению инвестиций в проекты кооперации и инфраструктуры, а также трансферу технологий и внедрению инноваций, углублению сотрудничества в области искусственного интеллекта, цифровизации, биотехнологий, разработки вакцин.Также глава государства выступил за усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и включению Узбекистана в трансконтинентальные маршруты "Север-Юг" и "Запад-Восток".Одними из ключевых направлений Шавкат Мирзиёев обозначил реализацию программ в области сокращения бедности и поддержки предпринимательства, активизацию многостороннего взаимодействия по вопросам климатической повестки и развитие человеческого потенциала.Кроме того, Узбекистан как председатель ШОС предлагает разработать механизмы взаимодействия БРИКС и ШОС по приоритетным направлениям партнёрства.Читайте также:Зачем Узбекистану БРИКС - мнения экспертов

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шавкат мирзиёев, брикс