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https://uz.sputniknews.ru/20220624/osnovnye-tezisy-shavkata-mirziyoeva-na-briks-plyus-25629433.html
Основные тезисы Шавката Мирзиёева на "БРИКС плюс"
Основные тезисы Шавката Мирзиёева на "БРИКС плюс"
Отмечена необходимость преодоления последствий кризисных явлений в мировой экономике.
2022-06-24T21:50+0500
2022-06-24T21:57+0500
политика
шавкат мирзиёев
брикс
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате "БРИКС плюс". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Онлайн-форум прошел в пятницу, в нем приняли участие главы государств и правительств 18 стран мира. Стороны обсудили развитие глобального партнерства и совместного продвижения в устойчивом развитии.В своем выступлении Шавкат Мирзиёев отметил необходимость преодоления последствий кризисных явлений в мировой экономике.По словам президента, для этого нужно принять скоординированные меры по устранению торговых барьеров, созданию новых производственных и логистических цепочек, привлечению инвестиций в проекты кооперации и инфраструктуры, а также трансферу технологий и внедрению инноваций, углублению сотрудничества в области искусственного интеллекта, цифровизации, биотехнологий, разработки вакцин.Также глава государства выступил за усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и включению Узбекистана в трансконтинентальные маршруты "Север-Юг" и "Запад-Восток".Одними из ключевых направлений Шавкат Мирзиёев обозначил реализацию программ в области сокращения бедности и поддержки предпринимательства, активизацию многостороннего взаимодействия по вопросам климатической повестки и развитие человеческого потенциала.Кроме того, Узбекистан как председатель ШОС предлагает разработать механизмы взаимодействия БРИКС и ШОС по приоритетным направлениям партнёрства.Читайте также:Зачем Узбекистану БРИКС - мнения экспертов
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Основные тезисы Шавката Мирзиёева на "БРИКС плюс"

21:50 24.06.2022 (обновлено: 21:57 24.06.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаОсновные тезисы Шавката Мирзиёева на "БРИКС плюс"
Основные тезисы Шавката Мирзиёева на БРИКС плюс - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лидер Узбекистана обозначил меры, необходимые для преодоления последствий кризисных явлений в мировой экономике.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате "БРИКС плюс". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Онлайн-форум прошел в пятницу, в нем приняли участие главы государств и правительств 18 стран мира. Стороны обсудили развитие глобального партнерства и совместного продвижения в устойчивом развитии.

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев отметил необходимость преодоления последствий кризисных явлений в мировой экономике.

По словам президента, для этого нужно принять скоординированные меры по устранению торговых барьеров, созданию новых производственных и логистических цепочек, привлечению инвестиций в проекты кооперации и инфраструктуры, а также трансферу технологий и внедрению инноваций, углублению сотрудничества в области искусственного интеллекта, цифровизации, биотехнологий, разработки вакцин.
Также глава государства выступил за усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и включению Узбекистана в трансконтинентальные маршруты "Север-Юг" и "Запад-Восток".
Одними из ключевых направлений Шавкат Мирзиёев обозначил реализацию программ в области сокращения бедности и поддержки предпринимательства, активизацию многостороннего взаимодействия по вопросам климатической повестки и развитие человеческого потенциала.
Кроме того, Узбекистан как председатель ШОС предлагает разработать механизмы взаимодействия БРИКС и ШОС по приоритетным направлениям партнёрства.
Читайте также:
Зачем Узбекистану БРИКС - мнения экспертов
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