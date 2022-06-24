Зачем Узбекистану БРИКС - мнения экспертов
Шавкат Мирзиёев принял участие в форуме БРИКС. Что дает республике участие в диалоговой площадке и как это способствует укреплению международного положения страны в интервью Sputnik рассказали эксперты.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате "БРИКС плюс".
В своем выступлении он обозначил приоритетные направления широкого международного сотрудничества в совместном достижении Целей устойчивого развития.
Как пояснил в интервью Sputnik эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук, профессор Александр Князев, БРИКС – это многосторонняя диалоговая площадка, которая не предусматривает никаких реальных обязательств для участников.
"Участие Узбекистана в БРИКС – это одно из проявлений внешнеполитической активности Узбекистана. На площадке присутствуют партнеры республики "из первых строчек" внешнеполитических приоритетов: Россия, Китай, Индия. Узбекистан претендует на повышение своей международной роли, которой успешно добивается в регионе Центральная Азия. Растет активность страны в двусторонних отношениях, особенно с Россией", - считает эксперт.
Участие в проектах БРИКС принесет стране не только политические, но и экономические выгоды, считает директор ИСАА МГУ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук, профессор Алексей Маслов.
"Для Узбекистана здесь, во-первых, важен банк БРИКС, который позволяет получать хорошие финансы на льготных условиях. Он дает возможность получать инвестиции под создание транснациональных магистралей, на инфраструктурные проекты, в том числе строительство дорог. Это может помочь экспорту узбекистанской продукции в другие страны", - отметил Маслов.
Помимо этого, для республики интересными были бы крупные проекты по переподготовке кадров, торговому и культурному обмену.
"Еще один ключевой момент - в рамках БРИКС активно обсуждаете введение совместной расчетной валюты. Возможность присоединиться к расчетно-кассовым мероприятиям, которые удешевляют стоимость каждой сделки, для Узбекистана огромный плюс", - считает эксперт.
Об инициативе по созданию резервной расчетной валюты объявил в своем выступлении на форуме президент России Владимир Путин.
Напомним: В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Новый формат "БРИКС плюс" был запущен в целях налаживания взаимовыгодного и многопланового сотрудничества государств группы БРИКС с другими ведущими развивающимися странами.
Форум играет большую роль в продвижении взаимной торговли и инвестиций, трансфере передовых технологий и знаний, развитии кооперационных связей и транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, укреплении конструктивного диалога в сфере безопасности.
В странах БРИКС проживают свыше 3 млрд человек, на которых приходится около 25% мирового ВВП, порядка 20% глобальной торговли и 25% прямых инвестиций.