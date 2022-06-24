https://uz.sputniknews.ru/20220624/zachem-uzbekistanu-briks---mneniya-ekspertov-25627181.html

Зачем Узбекистану БРИКС - мнения экспертов

Зачем Узбекистану БРИКС - мнения экспертов

Шавкат Мирзиёев принял участие в форуме БРИКС. Что дает республике участие в диалоговой площадке и как это способствует укреплению международного положения страны в интервью Sputnik рассказали эксперты.

2022-06-24T21:37+0500

2022-06-24T21:37+0500

2022-06-24T21:37+0500

политика

брикс

узбекистан

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате "БРИКС плюс".В своем выступлении он обозначил приоритетные направления широкого международного сотрудничества в совместном достижении Целей устойчивого развития.Как пояснил в интервью Sputnik эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук, профессор Александр Князев, БРИКС – это многосторонняя диалоговая площадка, которая не предусматривает никаких реальных обязательств для участников.Участие в проектах БРИКС принесет стране не только политические, но и экономические выгоды, считает директор ИСАА МГУ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук, профессор Алексей Маслов.Помимо этого, для республики интересными были бы крупные проекты по переподготовке кадров, торговому и культурному обмену.Об инициативе по созданию резервной расчетной валюты объявил в своем выступлении на форуме президент России Владимир Путин.Напомним: В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Новый формат "БРИКС плюс" был запущен в целях налаживания взаимовыгодного и многопланового сотрудничества государств группы БРИКС с другими ведущими развивающимися странами.Форум играет большую роль в продвижении взаимной торговли и инвестиций, трансфере передовых технологий и знаний, развитии кооперационных связей и транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, укреплении конструктивного диалога в сфере безопасности.В странах БРИКС проживают свыше 3 млрд человек, на которых приходится около 25% мирового ВВП, порядка 20% глобальной торговли и 25% прямых инвестиций.Читайте также: Мирзиёев примет участие в саммите БРИКС по вопросам глобального развития

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Анна Черкасова

брикс, узбекистан, мнение эксперта