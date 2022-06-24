Особый статус центра в Термезе – перезагрузка для экономики Узбекистана - видео
Придание особого статуса Termez Cargo Centre позволит Узбекистану расширить контакты и укрепит его статус на международной арене.
Логистический пункт Termez Cargo Centre получил статус международного хаба. Новый статус закреплен постановлением президента Узбекистана от 21 июня этого года.
Напомним, что через него идут поставки гуманитарной помощи в Афганистан и другие страны.
Что значит особый статус центра, рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана, эксперт Института исследований Центральной Азии, кандидат философских наук Равшан Назаров.
Активизация торгово-экономической деятельности на узбекско-афганской границе - важный фактор укрепления общей ситуации в регионе Центральной Азии, отмечает эксперт. Это повышает статус Узбекистана как важной транзитной точки.
"Придание особого статуса Термезскому центру именно сейчас, безусловно, можно назвать важным моментом в расширении контактов Узбекистана...Узбекистан имеет серьезный политический вес в Центральной Азии, активен на площадках СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОИС. Многие называют страну "островком стабильности региона" с учетом тех проблем, которые испытывают, например, Таджикистан, Кыргызстан", - подчеркивает эксперт.
Чем хаб в Термезе отличается от других приграничных пунктов и как это повлияет на экономику Узбекистана, смотрите в полной версии интервью.