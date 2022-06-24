https://uz.sputniknews.ru/20220624/osobyy-status-tsentra-v-termeze--perezagruzka-dlya-ekonomiki-uzbekistana---video-25625686.html

Особый статус центра в Термезе – перезагрузка для экономики Узбекистана - видео

Особый статус центра в Термезе – перезагрузка для экономики Узбекистана - видео

Придание особого статуса Termez Cargo Centre позволит Узбекистану расширить контакты и укрепит его статус на международной арене

2022-06-24T21:00+0500

2022-06-24T21:00+0500

2022-06-24T21:00+0500

видео

термез

логистика

экономика

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Логистический пункт Termez Cargo Centre получил статус международного хаба. Новый статус закреплен постановлением президента Узбекистана от 21 июня этого года.Напомним, что через него идут поставки гуманитарной помощи в Афганистан и другие страны.Что значит особый статус центра, рассказал старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана, эксперт Института исследований Центральной Азии, кандидат философских наук Равшан Назаров.Активизация торгово-экономической деятельности на узбекско-афганской границе - важный фактор укрепления общей ситуации в регионе Центральной Азии, отмечает эксперт. Это повышает статус Узбекистана как важной транзитной точки.Чем хаб в Термезе отличается от других приграничных пунктов и как это повлияет на экономику Узбекистана, смотрите в полной версии интервью.

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термез, логистика, экономика, видео