https://uz.sputniknews.ru/20220624/rynok-kuylyuk-ne-zakroyut-xokimiyat-tashkenta-dal-poyasneniya-25624003.html

Рынок "Куйлюк" не закроют: хокимият Ташкента дал пояснения

Рынок "Куйлюк" не закроют: хокимият Ташкента дал пояснения

Как заверили в хокимияте, столичные власти не планируют снос ни продуктового, ни вещевого рынка.

2022-06-24T18:04+0500

2022-06-24T18:04+0500

2022-06-24T18:04+0500

общество

ташкент

рынок

хокимият

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Власти Ташкента не планируют снос рынка "Куйлюк", заверили в пресс-службе столичного хокимията.Напомним, ранее хоким Ташкента подписал указ об изъятии земли на территории рынка для строительства новой транспортной развязки.Как пояснили в администрации города, строительство затронет лишь часть территории рынка.На вещевом рынке также изымут только парковочная зона и несколько временных конструкций, при этом владельцы земли получат компенсацию.После окончания строительства парковочная зона может появиться под опорными конструкциями нового моста и съездов с учетом требований безопасности, подчеркнули в хокимияте."Приведенная в СМИ таблица отражает лишь общую информацию об объектах, и не свидетельствует об их сносе", - уточнили в пресс-службе.Земельный участок в Бектемирском районе используют для строительства вспомогательных путепроводов на Ташкентской кольцевой дороге, соединяющей улицу Фаргона Йули с Бектемирским шоссе.Читайте также: В Фергане установили гигантские часы со скрытым смыслом — фото

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ташкент, рынок, хокимият