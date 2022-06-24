https://uz.sputniknews.ru/20220624/rynok-kuylyuk-ne-zakroyut-xokimiyat-tashkenta-dal-poyasneniya-25624003.html
Рынок "Куйлюк" не закроют: хокимият Ташкента дал пояснения
Рынок "Куйлюк" не закроют: хокимият Ташкента дал пояснения
Как заверили в хокимияте, столичные власти не планируют снос ни продуктового, ни вещевого рынка.
2022-06-24T18:04+0500
2022-06-24T18:04+0500
2022-06-24T18:04+0500
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хокимият
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Власти Ташкента не планируют снос рынка "Куйлюк", заверили в пресс-службе столичного хокимията.Напомним, ранее хоким Ташкента подписал указ об изъятии земли на территории рынка для строительства новой транспортной развязки.Как пояснили в администрации города, строительство затронет лишь часть территории рынка.На вещевом рынке также изымут только парковочная зона и несколько временных конструкций, при этом владельцы земли получат компенсацию.После окончания строительства парковочная зона может появиться под опорными конструкциями нового моста и съездов с учетом требований безопасности, подчеркнули в хокимияте."Приведенная в СМИ таблица отражает лишь общую информацию об объектах, и не свидетельствует об их сносе", - уточнили в пресс-службе.Земельный участок в Бектемирском районе используют для строительства вспомогательных путепроводов на Ташкентской кольцевой дороге, соединяющей улицу Фаргона Йули с Бектемирским шоссе.Читайте также: В Фергане установили гигантские часы со скрытым смыслом — фото
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ташкент, рынок, хокимият
Рынок "Куйлюк" не закроют: хокимият Ташкента дал пояснения
Как заверили в хокимияте, столичные власти не планируют снос ни продуктового, ни вещевого рынка.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik.
Власти Ташкента не планируют снос рынка "Куйлюк", заверили в пресс-службе
столичного хокимията.
Напомним, ранее хоким Ташкента подписал указ об изъятии земли на территории рынка для строительства новой транспортной развязки.
Как пояснили в администрации города, строительство затронет лишь часть территории рынка.
"В рамках работ, полное изъятие территории продуктового рынка "Куйлюк" не предусмотрено. Будет привлечена часть парковочной зоны перед главным входом и часть временных торговых рядов рынка. При этом, основное здание и большая часть рядов затронуты не будут", - говорится в сообщении хокимията.
На вещевом рынке также изымут только парковочная зона и несколько временных конструкций, при этом владельцы земли получат компенсацию.
После окончания строительства парковочная зона может появиться под опорными конструкциями нового моста и съездов с учетом требований безопасности, подчеркнули в хокимияте.
"Приведенная в СМИ таблица отражает лишь общую информацию об объектах, и не свидетельствует об их сносе", - уточнили в пресс-службе.
Земельный участок в Бектемирском районе используют для строительства вспомогательных путепроводов на Ташкентской кольцевой дороге, соединяющей улицу Фаргона Йули с Бектемирским шоссе.