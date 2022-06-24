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В Фергане установили гигантские часы со скрытым смыслом — фото
В Фергане установили гигантские часы со скрытым смыслом — фото
В местной администрации объяснили, что символизирует часовая башня.
2022-06-24T16:52+0500
2022-06-24T16:52+0500
общество
фергана
часы
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В центре Язъяванского района возвели 15-метровые часы, а на небольшой аллее разбили цветник. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ферганской области.Часовая башня символизирует актуальность, скоротечность времени и действенность реформ, заявили в местной администрации.Отмечается, что этот район, соединяющий Фергану с соседними Андижанской и Наманганской областями, в результате масштабных строительных работ последних лет стал настоящей жемчужиной Центральной Ферганы."За минувший короткий период в рамках программы "Обод махалля" в райцентре построены информационно-библиотечный центр, стадион, фруктовый сад, центр обслуживания и учреждения культуры. Вдоль широких и ровных дорог выстроились зеленые аллеи. Установлено современное уличное освещение, улучшилось качество информационно-коммуникационных и инфраструктурных услуг", - говорится в сообщении.В настоящее время в районе идет строительство массива "Новый Узбекистан".Читайте также:На месте столичного рынка “Куйлюк” появится транспортная развязка
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фергана, часы

В Фергане установили гигантские часы со скрытым смыслом — фото

16:52 24.06.2022
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня
В центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2022
© пресс-служба хокимията Ферганской области
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В местной администрации объяснили, что символизирует часовая башня.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В центре Язъяванского района возвели 15-метровые часы, а на небольшой аллее разбили цветник. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ферганской области.
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня
В центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2022
В центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня
© пресс-служба хокимията Ферганской области
Часовая башня символизирует актуальность, скоротечность времени и действенность реформ, заявили в местной администрации.
Отмечается, что этот район, соединяющий Фергану с соседними Андижанской и Наманганской областями, в результате масштабных строительных работ последних лет стал настоящей жемчужиной Центральной Ферганы.
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня
В центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2022
В центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня
© пресс-служба хокимията Ферганской области
"За минувший короткий период в рамках программы "Обод махалля" в райцентре построены информационно-библиотечный центр, стадион, фруктовый сад, центр обслуживания и учреждения культуры. Вдоль широких и ровных дорог выстроились зеленые аллеи. Установлено современное уличное освещение, улучшилось качество информационно-коммуникационных и инфраструктурных услуг", - говорится в сообщении.
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня
В центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2022
В центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня
© пресс-служба хокимията Ферганской области
В настоящее время в районе идет строительство массива "Новый Узбекистан".
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