https://uz.sputniknews.ru/20220624/skolko-stoyat-osnovnye-produkty-pitaniya-na-rynkax-uzbekistana-25598179.html
Сколько стоят основные продукты питания на узбекистанских рынках
Сколько стоят основные продукты питания на узбекистанских рынках
Комитет по статистике Узбекистана провел очередной мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны.
2022-06-24T10:55+0500
2022-06-24T10:55+0500
2022-06-24T11:06+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.Согласно итогам исследования, на сегодняшний день цены на продукты питания следующие:Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.Читайте также: Какие страны поставляют в Узбекистан продукты питания
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цены, базар, рынок, продукты, госкомстат
Сколько стоят основные продукты питания на узбекистанских рынках
10:55 24.06.2022 (обновлено: 11:06 24.06.2022)
Комитет по статистике Узбекистана провел очередной мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал
информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.
Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.
Согласно итогам исследования, на сегодняшний день цены на продукты питания следующие:
говядина на кости (1 кг) – 45 000-75 000 сумов;
баранина (1 кг) – 55 000-88 000 сумов;
картофель (1 кг) – 2 000-7 000 сумов;
лук репчатый (1 кг) – 2 000-5 500 сумов;
морковь (1 кг) – 1 200-6 000 сумов;
яйца (10 шт.) – 7 000-15 000 сумов;
рис (1 кг) – 5 000 - 22 000 сумов;
масло растительное (1 л) – 15 500-30 000 сумов;
сахар (1 кг) – 10 000 - 18 000 сумов.
Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.