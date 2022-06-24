https://uz.sputniknews.ru/20220624/skolko-stoyat-osnovnye-produkty-pitaniya-na-rynkax-uzbekistana-25598179.html

Сколько стоят основные продукты питания на узбекистанских рынках

Сколько стоят основные продукты питания на узбекистанских рынках

Комитет по статистике Узбекистана провел очередной мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны.

2022-06-24T10:55+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.Согласно итогам исследования, на сегодняшний день цены на продукты питания следующие:Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.Читайте также: Какие страны поставляют в Узбекистан продукты питания

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цены, базар, рынок, продукты, госкомстат