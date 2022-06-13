https://uz.sputniknews.ru/20220613/otkuda-uzbekistan-importiruet-produkty-pitaniya-25012705.html
Какие страны поставляют в Узбекистан продукты питания
Какие страны поставляют в Узбекистан продукты питания
Россия вошла в тройку лидеров импортеров.
2022-06-13T08:07+0500
2022-06-13T08:07+0500
2022-06-13T08:51+0500
экономика
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россия
казахстан
продукты
импорт
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Госкомстат опубликовал список топ-10 стран-партнеров, откуда в Узбекистан везут продукты питания. По данным ведомства, в январе—апреле лидерами стали Казахстан, ввезя в республику продуктов на $430,3 млн. За ним следует Россия — $284 млн и Бразилия — $128 млн. Во вторую тройку вошли Беларусь, Пакистан и Эквадор. Далее идут – Турция, Китай и Иран. И замыкает список Украина. Уточним, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между Россией и Узбекистаном достиг отметки $7 млрд. При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана.Читайте также: Видео: отношения России и Узбекистана на подъеме — Грозин Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия
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узбекистан, россия, казахстан, продукты, импорт, госкомстат
Какие страны поставляют в Узбекистан продукты питания
08:07 13.06.2022 (обновлено: 08:51 13.06.2022)
Россия вошла в тройку лидеров среди стран, которые поставляют продовольствие в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
Госкомстат опубликовал
список топ-10 стран-партнеров, откуда в Узбекистан везут продукты питания.
По данным ведомства, в январе—апреле лидерами стали Казахстан, ввезя в республику продуктов на $430,3 млн. За ним следует Россия — $284 млн и Бразилия — $128 млн.
Во вторую тройку вошли Беларусь, Пакистан и Эквадор.
Далее идут – Турция, Китай и Иран. И замыкает список Украина.
Уточним, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между Россией и Узбекистаном достиг отметки $7 млрд.
При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана.