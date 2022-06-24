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https://uz.sputniknews.ru/20220624/transportnyy-samolet-il-76-upal-v-ryazanskoy-oblasti-25597816.html
Транспортный самолет ИЛ-76 упал в Рязанской области
Транспортный самолет ИЛ-76 упал в Рязанской области
При падении самолет задел линию электропередачи в дачном поселке.
2022-06-24T09:08+0500
2022-06-24T09:57+0500
происшествия
россия
рязань
самолет
крушение самолета
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Во время крушения в Рязанской области военно-транспортный самолета ИЛ-76 задел линию электропередачи, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости.Всего на борту находились девять человек.Пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.В Минобороны России уточнили, что крушение произошло в ходе учебно-тренировочного полета. Из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей борт частично разрушился.Самолет упал на территории Рязани, недалеко от жилых домов и дачных поселков, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.Читайте также: В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек
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россия, рязань, самолет, крушение самолета

Транспортный самолет ИЛ-76 упал в Рязанской области

09:08 24.06.2022 (обновлено: 09:57 24.06.2022)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИл-76 МД
Ил-76 МД - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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При падении самолет задел линию электропередачи в дачном поселке.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Во время крушения в Рязанской области военно-транспортный самолета ИЛ-76 задел линию электропередачи, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости.
Всего на борту находились девять человек.
Пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.
В Минобороны России уточнили, что крушение произошло в ходе учебно-тренировочного полета. Из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей борт частично разрушился.
Самолет упал на территории Рязани, недалеко от жилых домов и дачных поселков, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.
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