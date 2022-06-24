https://uz.sputniknews.ru/20220624/uchastniki-briks-utverdili-itogovuyu-deklaratsiyu--glavnoe-25624996.html

Участники БРИКС утвердили итоговую декларацию — главное

Участники БРИКС утвердили итоговую декларацию — главное

Путин в режиме видеоконференции принял участие в XIV саммите БРИКС.

2022-06-24T19:38+0500

2022-06-24T19:38+0500

2022-06-24T19:38+0500

россия

владимир путин

брикс

декларация

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Лидеры четырнадцатого саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, в которой закрепили основные договоренности, достигнутые в ходе обсуждений.В документе зафиксировано намерение создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, способствовать участию развивающихся стран в мировых процессах, поддерживать реализацию повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других сферах.Помимо этого, страны-участницы выступили за укрепление потенциала для реагирования на терроризм, отмывание денег и фейки, провозгласили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и сохранение ведущей роли G20 в глобальном экономическом управлении.Также лидеры государств выразили готовность активизировать дискуссии о реформе СБ ООН, обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане и иранский ядерный вопрос.В рамках саммита президент России Владимир Путин отметил, что его тема особо актуальна, поскольку транснациональный характер вызовов, стоящих перед мировым сообществом, требует поиска коллективных ответов."Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике", — сообщил президент.Российский лидер напомнил, что страны — члены "пятерки" имеют огромный политический, экономический, научно-технологический и людской потенциал, чтобы совместно эффективно работать над обеспечением международной безопасности, стабильности и устойчивого развития.Он добавил, что на данный момент лидерство государств БРИКС в формировании многополярного мира, основанного на международном праве, востребовано как никогда.В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС как можно быстрее впустить "новую кровь" в объединение."Мы должны ускорить этот процесс, чтобы наши единомышленники как можно скорее присоединились к семье БРИКС", — отметил он.Также китайский лидер назвал попытки некоторых государств расширить военные союзы дестабилизирующими. Кроме того, Си Цзиньпин призвал бороться с односторонними санкциями.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством Китая стартовал в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвовали главы государств объединения — президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председатель саммита — глава КНР Си Цзиньпин.Вице-президент Бразилии Гамилтон Моурау отмечал, что нынешний саммит может стать толчком для поиска решения по урегулированию конфликта на Украине.В середине мая министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС. По его мнению, это поможет показать открытость и инклюзивность организации, станет откликом на ожидания развивающихся государств, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития. В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.Читайте также:Страны БРИКС работают над созданием новой резервной валюты

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владимир путин, брикс, декларация