https://uz.sputniknews.ru/20220624/na-meste-stolichnogo-rynka-kuylyuk-poyavitsya-transportnaya-razvyazka-25613095.html

На месте столичного рынка “Куйлюк” появится транспортная развязка

На месте столичного рынка “Куйлюк” появится транспортная развязка

Недвижимость на столичной территории изымут и снесут для строительства путепровода.

2022-06-24T13:45+0500

2022-06-24T13:45+0500

2022-06-24T13:45+0500

общество

ташкент

рынок

путепровод

строительство

недвижимость

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Хоким Ташкента одобрил конфискацию объектов недвижимости, принадлежащих рынку, для государственных и общественных нужд. Об этом сообщается в решении хокима Ташкента от 22 июня 2022 года "О разрешении изъятия земель для государственных и общественных нужд".Земельный участок в Бектемирском районе используют для строительства вспомогательных путепроводов на Ташкентской кольцевой дороге, соединяющей улицу Фаргона Йули с Бектемирским шоссе.В связи с этим, фермерский рынок "Куйлюк" и торговый центр ООО "Триумвират-курилиш" будут изъяты.Как отмечается, сделано это будет только после выплаты компенсации в установленном порядке. Недвижимость, расположенная на территории дехканского рынка и торгового центра "Куйлюк", принадлежит частной компании Triumvirat-Qurilish. Общая площадь земельного участка составляет порядка 9 гектар.Читайте также:Музей современного искусства Узбекистана запустил свой сайтВ Ташкенте прошло совещание министров энергетики ШОС - видео

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ташкент, рынок, путепровод, строительство, недвижимость