https://uz.sputniknews.ru/20220624/v-minske-sostoyalos-zasedanie-generalnyx-prokurorov-stran-sng-25619344.html

В Минске состоялось заседание генеральных прокуроров стран СНГ

В Минске состоялось заседание генеральных прокуроров стран СНГ

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия.

2022-06-24T18:34+0500

2022-06-24T18:34+0500

2022-06-24T18:34+0500

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минск

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заседание

узбекистан

нигматилла юлдашев

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Минске состоялось 32-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.В мероприятии приняли участие руководители и делегации генеральных прокуратур Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Секретариата КСГП. Узбекистан представлял Нигматилла Юлдашев.Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, различные направления прокурорской деятельности, в частности, борьба с легализацией доходов, добытых преступным путем, противодействие проявлениям экстремизма и терроризма, нелегальной миграции.По итогам мероприятия участники подписали решения 32-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых государств.Читайте также:Международный статус хаба в Термезе усилит позиции Узбекистана в регионе

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