https://uz.sputniknews.ru/20220624/v-rubejnom-zagorelsya-elevator-na-30-tysyach-tonn-zerna--video-25590870.html

В Рубежном загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна — видео

В Рубежном загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна — видео

В ЛНР после украинских огонь охватил элеватор.

2022-06-24T09:51+0500

2022-06-24T09:51+0500

2022-06-24T09:51+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

зерно

лнр

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В городе Рубежное в ЛНР после обстрелов артиллерией ВСУ загорелся элеватор, сообщило РИА Новости.Элеваторный комплекс компании ООО "Голден Агро" открылся в 2020 году. Он вмещает 30 тысяч тонн зерна.На данный момент элеваторы разбиты снарядами, можно рассмотреть, что они прилетели со стороны Лисичанска, который находится под контролем украинских силовиков. По сообщению местных жителей, последние по времени "прилеты" были на днях. Гигантские кучи сельхозпродукции высыпались из хранилищ, над ними поднимается дым, зерно частично почернело.Вокруг комплекса лежат железные осколки.На место происшествия приезжают местные жители, чтобы набрать себе зерна. В самом Рубежном открыто всего несколько магазинов, у многих граждан нет денег, поскольку их украинские карточки тут не работают."Я знаю, что могу здесь набрать зерна, которым можно покормить кур или попробовать испечь хлеб", — сообщила женщина, приехавшая к элеватору на велосипеде. В ее корзине были мешки.Некоторые ее соседи приезжают на машинах с прицепами.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 23 июняКуда приведет ЕС "европейский путь Украины"?

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украина, зерно, лнр