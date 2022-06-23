https://uz.sputniknews.ru/20220623/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-23-iyunya-25570164.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 23 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 23 июня

Вице-премьер Украины оценила число плененных ВСУ.

2022-06-23T12:59+0500

2022-06-23T12:59+0500

2022-06-23T12:59+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 23 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Порядка 2 тысяч украинских силовиков сдались в плен, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Это постоянный процесс — когда мы обращаемся с письмами к МККК (Международный комитет Красного Креста. — Прим. ред.), они обращаются к России и Россия частями подтверждает... Так вот, подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас на сегодня около 2 тысяч", — отметила она в эфире телеканала "Украина 24".Ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться в ходе дипломатических консультаций, сообщил на телефонном брифинге официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс. До этого МИД РФ заявил, что Штаты не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.Байден признал, что антироссийские санкции обернулись ростом цен на топливо в США. США и Европа знали, что введение санкций против России из-за событий на Украине не могло пройти без последствий для энергетического рынка, заявил президент Джо Байден во время специального обращения к нации."Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин", — объяснил он.В результате Байден признал, что с начала российской спецоперации на Украине цены на бензин в США выросли в среднем на $2, а в других государствах еще больше.При этом в Госдепе подчеркнули, что не хотят, чтобы чрезмерное следование антироссийским санкциям повлияло на рынок продовольствия."Есть опасения так называемого чрезмерного следования санкциям", — заявил представитель Госдепа в рамках телефонного брифинга.В Госдепе отметили, что санкционный режим разрабатывался с исключением продовольствия и удобрений, США не хотели бы влияния санкций на возможности стран покупать продовольствие и удобрения из РФ.Об этом сообщил и заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."Откровенно говоря, мы не планируем становиться на пути у экспорта российского зерна. Наши санкции не распространяются на российские продукты питания. Более того, мы хотим четко донести до распространителей пищевой продукции и других стран, что они могут импортировать российское зерно без какого-либо риска попасть в наши санкционные списки", — заявил Файнер в рамках форума высокого уровня с участием представителей США и ЕС, посвященного ситуации вокруг России и Украины.Россия отправила на Украину с марта почти 35 тыс. тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 34 872,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 201 гуманитарная акция", — отметил Мизинцев.Он также заявил, что 22 июня провели четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области, в ходе которых жителям передали 183,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.Помимо этого, России, несмотря на препятствия со стороны Киева, удалось эвакуировать почти 24 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР."Несмотря на трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 23 775 человек, в том числе 3 676 детей", — сообщил Мизинцев.Он напомнил, что всего с начала спецоперации эвакуировано более 2 млн человек, из которых почти 322 тыс. — дети. Границу РФ пересекли 308 тыс. личных автомобилей.Военнослужащие РФ и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3,5 тыс. гектаров в республиках Донбасса, заявил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3 498,1 гектара территории", — отметил он.Мизинцев подчеркнул, что за сутки разминировали 23,3 гектара. Также разминировано 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и 9,64 километра дорог.Крым продолжит разработку газовых месторождений в Черном море, несмотря на атаку украинских военных на буровые платформы компании "Черноморнефтегаз" 20 июня, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать. Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики. Но главное, что Россия не позволит посягать на жизни жителей российского Крыма", — заявил Мурадов.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках было 109 человек. После нападения трое из них получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести.Читайте также:Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и МариуполяСМИ США: Пентагон опасается продавать Украине беспилотники

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