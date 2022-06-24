В Ташкенте прошло совещание министров энергетики ШОС - видео

"Необходимость постоянного наращивания генерации, с одной стороны, и реальные уже для каждой страны проблемы, связанные с процессом изменения климата, с другой стороны, сегодня ставят перед всем человечеством задачу искать приемлемый выход, который обеспечит переход к чистой и устойчивой энергии. И мы не случайно обсуждаем эту тему здесь – на министерском совещании стран-членов ШОС, так как вопрос поиска эффективных путей перехода к "зелёной" энергетике – вопрос глобальный", - сказал он.