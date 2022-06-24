https://uz.sputniknews.ru/20220624/v-tashkente-proshlo-soveschanie-ministrov-energetiki-shos---video-25605628.html
В Ташкенте прошло совещание министров энергетики ШОС - видео
В Ташкенте прошло совещание министров энергетики ШОС - видео
Главы энергетических ведомств обсудили пути перехода к "зеленой" энергетике
2022-06-24T12:22+0500
2022-06-24T12:22+0500
2022-06-24T12:22+0500
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энергетика
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В Узбекистане состоялось второе Совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.В ходе встречи министры обсудили пути перехода к "зеленой" энергетике. В частности, программа сотрудничества государств-членов ШОС по возобновляемой энергетике предусматривает развитие инновационных технологий и снижение выбросов парниковых газов, а также снижение человеческого фактора на окружающую среду.В своем выступлении первый замминистра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев отметил, что вопрос поиска эффективных путей перехода к "зелёной" энергетике является глобальным.На заседании также выступили руководители энергетической отрасли Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана.По итогам совещания министры утвердили План мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере энергетики и проект программы такого сотрудничества.План реализации Концепции включает в себя партнерство в области энергетической безопасности, возобновляемых источников и гидроэнергетики, региональной торговле электроэнергией, а также развития человеческого капитала.Читайте также: Узбекистан усилит развитие водородной энергетики
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энергетика, министр, шос
В Ташкенте прошло совещание министров энергетики ШОС - видео
Главы энергетических ведомств обсудили пути перехода к "зеленой" энергетике
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В Узбекистане состоялось второе Совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
В ходе встречи министры обсудили пути перехода к "зеленой" энергетике. В частности, программа сотрудничества государств-членов ШОС по возобновляемой энергетике предусматривает развитие инновационных технологий и снижение выбросов парниковых газов, а также снижение человеческого фактора на окружающую среду.
В своем выступлении первый замминистра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев отметил, что вопрос поиска эффективных путей перехода к "зелёной" энергетике является глобальным.
"Необходимость постоянного наращивания генерации, с одной стороны, и реальные уже для каждой страны проблемы, связанные с процессом изменения климата, с другой стороны, сегодня ставят перед всем человечеством задачу искать приемлемый выход, который обеспечит переход к чистой и устойчивой энергии. И мы не случайно обсуждаем эту тему здесь – на министерском совещании стран-членов ШОС, так как вопрос поиска эффективных путей перехода к "зелёной" энергетике – вопрос глобальный", - сказал он.
На заседании также выступили руководители энергетической отрасли Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана.
По итогам совещания министры утвердили План мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере энергетики и проект программы такого сотрудничества.
План реализации Концепции включает в себя партнерство в области энергетической безопасности, возобновляемых источников и гидроэнергетики, региональной торговле электроэнергией, а также развития человеческого капитала.