https://uz.sputniknews.ru/20220623/uzbekistan-usilit-razvitie-vodorodnoy-energetiki-25580264.html

Узбекистан усилит развитие водородной энергетики

Узбекистан усилит развитие водородной энергетики

Узбекистан уже ставит определенные цели для достижения задач по развитию водородной энергетики. По мнению властей, это направление является перспективным.

2022-06-23T17:31+0500

2022-06-23T17:31+0500

2022-06-23T17:31+0500

экономика

узбекистан

водородная энергетика

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Узбекистан намерен активизировать развитие водородной энергетики, заявил первый замминистра энергетики Азим Ахмедхаджаев на международном энергетическом форуме, открывшемся в четверг в Ташкенте.По его словам, сделать это планируется за счет низкой стоимости выработки электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).Замминистра отметил, что 50% стоимости зеленого водорода составляет тариф на ВИЭ.Он сообщил, что в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева строительство инфраструктуры водородной энергетики относится к комплексным мерам, направленным на обеспечение эффективности экономики, усиление энергетической безопасности страны.Ахмедхаджаев напомнил, что для создания данной инфраструктуры по инициативе президента страны при минэнерго создан национальный научно-исследовательский институт ВИЭ. Ранее минэнерго сообщало, что в целях развития индустрии водорода в 2022-2023 годах с компаниями Air Products, Acwa Power и Siemens Energy достигнуты договоренности по реализации пилотных проектов в данной отрасли на территории республики, а также организации программ подготовки кадров для работы на объектах водородной энергетики.Первый Энергетический форум Узбекистана продлится два дня. Чиновники и ключевые эксперты энергетической отрасли региона обсудят широкий спектр вопросов. Приехали на форум также представители крупнейших компаний, вовлеченных в нефтегазовые и энергетические проекты в Узбекистане. Среди них сотрудники Газпромбанка, Загорского трубного завода, Газпромнефти, "Росатома", Лукойла, а также Всемирной ядерной ассоциации и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.Главным событием Форума должно стать совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 24 июня.Читайте также:Станет ли водород энергией будущего - объясняют энергетикиУзбекистан разработает транспортное средство на водороде

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узбекистан, водородная энергетика