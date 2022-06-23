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Узбекистан усилит развитие водородной энергетики
Узбекистан усилит развитие водородной энергетики
Узбекистан уже ставит определенные цели для достижения задач по развитию водородной энергетики. По мнению властей, это направление является перспективным.
2022-06-23T17:31+0500
2022-06-23T17:31+0500
экономика
узбекистан
водородная энергетика
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Узбекистан намерен активизировать развитие водородной энергетики, заявил первый замминистра энергетики Азим Ахмедхаджаев на международном энергетическом форуме, открывшемся в четверг в Ташкенте.По его словам, сделать это планируется за счет низкой стоимости выработки электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).Замминистра отметил, что 50% стоимости зеленого водорода составляет тариф на ВИЭ.Он сообщил, что в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева строительство инфраструктуры водородной энергетики относится к комплексным мерам, направленным на обеспечение эффективности экономики, усиление энергетической безопасности страны.Ахмедхаджаев напомнил, что для создания данной инфраструктуры по инициативе президента страны при минэнерго создан национальный научно-исследовательский институт ВИЭ. Ранее минэнерго сообщало, что в целях развития индустрии водорода в 2022-2023 годах с компаниями Air Products, Acwa Power и Siemens Energy достигнуты договоренности по реализации пилотных проектов в данной отрасли на территории республики, а также организации программ подготовки кадров для работы на объектах водородной энергетики.Первый Энергетический форум Узбекистана продлится два дня. Чиновники и ключевые эксперты энергетической отрасли региона обсудят широкий спектр вопросов. Приехали на форум также представители крупнейших компаний, вовлеченных в нефтегазовые и энергетические проекты в Узбекистане. Среди них сотрудники Газпромбанка, Загорского трубного завода, Газпромнефти, "Росатома", Лукойла, а также Всемирной ядерной ассоциации и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.Главным событием Форума должно стать совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 24 июня.Читайте также:Станет ли водород энергией будущего - объясняют энергетикиУзбекистан разработает транспортное средство на водороде
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узбекистан, водородная энергетика

Узбекистан усилит развитие водородной энергетики

17:31 23.06.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация технологий водородного топлива "Водородный бум: дешево, экологично и безопасно"
Презентация технологий водородного топлива Водородный бум: дешево, экологично и безопасно - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Узбекистан уже ставит определенные цели для достижения задач по развитию водородной энергетики. По мнению властей, это направление является перспективным.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Узбекистан намерен активизировать развитие водородной энергетики, заявил первый замминистра энергетики Азим Ахмедхаджаев на международном энергетическом форуме, открывшемся в четверг в Ташкенте.
По его словам, сделать это планируется за счет низкой стоимости выработки электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Говоря о водородной энергетике, нам нужно смелее и все более активнее ее обсуждать. Узбекистан уже ставит определенные цели для достижения задач по развитию водородной энергетики", — сказал Ахмедхаджаев, выступая на форуме.

Замминистра отметил, что 50% стоимости зеленого водорода составляет тариф на ВИЭ.
"Ввиду того, что в Узбекистане тарифы на выработку электроэнергии с использованием солнца и ветра, в принципе, ниже общемирового уровня, они составляют 2,1-2,6 цента за киловатт-час, соответственно, развитие водородной энергетики в стране является перспективным направлением", — считает Ахмедхаджаев.
Он сообщил, что в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева строительство инфраструктуры водородной энергетики относится к комплексным мерам, направленным на обеспечение эффективности экономики, усиление энергетической безопасности страны.
Ахмедхаджаев напомнил, что для создания данной инфраструктуры по инициативе президента страны при минэнерго создан национальный научно-исследовательский институт ВИЭ.
"В рамках института мы уже создаем центр, который будет очень углубленно, с учетом мировых практик, заниматься исследованием данного направления и скорейшего применения в реалиях Узбекистана", — добавил он.
Ранее минэнерго сообщало, что в целях развития индустрии водорода в 2022-2023 годах с компаниями Air Products, Acwa Power и Siemens Energy достигнуты договоренности по реализации пилотных проектов в данной отрасли на территории республики, а также организации программ подготовки кадров для работы на объектах водородной энергетики.
Первый Энергетический форум Узбекистана продлится два дня. Чиновники и ключевые эксперты энергетической отрасли региона обсудят широкий спектр вопросов.
Приехали на форум также представители крупнейших компаний, вовлеченных в нефтегазовые и энергетические проекты в Узбекистане. Среди них сотрудники Газпромбанка, Загорского трубного завода, Газпромнефти, "Росатома", Лукойла, а также Всемирной ядерной ассоциации и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.
Главным событием Форума должно стать совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 24 июня.
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