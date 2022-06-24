https://uz.sputniknews.ru/20220624/v-uzbekistane-teplo-i-bez-osadkov---uzgidromet-25597524.html
В Узбекистане тепло и без осадков — Узгидромет
В Узбекистане тепло и без осадков — Узгидромет
Однако синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра в некоторых местах горных и предгорных районов.
2022-06-24T09:30+0500
2022-06-24T09:30+0500
2022-06-24T09:55+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В Ташкенте сегодня тепло и без осадков. Температура воздуха 35-37 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по территории республики ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 34-39 градусов, а по северу, югу и пустынной зоне — до 40-42 градусов.В некоторых местах горных и предгорных районов пройдут кратковременные дожди, грозы, с усилением ветра. А также возможны сели и паводки. Температура воздуха 20-25 градусов.Читайте также: За безопасность в "Яндекс. Такси" будут отвечать технологии будущего
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прогноз погоды
В Узбекистане тепло и без осадков — Узгидромет
09:30 24.06.2022 (обновлено: 09:55 24.06.2022)
Однако синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра в некоторых местах горных и предгорных районов.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik.
В Ташкенте сегодня тепло и без осадков. Температура воздуха 35-37 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета
.
В целом по территории республики ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 34-39 градусов, а по северу, югу и пустынной зоне — до 40-42 градусов.
В некоторых местах горных и предгорных районов пройдут кратковременные дожди, грозы, с усилением ветра. А также возможны сели и паводки. Температура воздуха 20-25 градусов.