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Видео: пустят ли Украину, Молдову и Грузию в ЕС или навсегда оставят у порога
Видео: пустят ли Украину, Молдову и Грузию в ЕС или навсегда оставят у порога
Маркедонов рассказал о судьбе стран, стремящихся попасть в Евросоюз.
2022-06-24T08:46+0500
2022-06-24T08:46+0500
2022-06-24T08:46+0500
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Саммит глав государств Евросоюза предоставит статус кандидатов на присоединение к ЕС Украине и Молдавии, а вот у Грузии есть большие шансы остаться без него, рассказал Sputnik на русском ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. Почему Грузия оказалась в таком положении? Означает ли статус кандидата гарантию на вступление имеющего его государства в Европейский союз? Как происходящие сегодня изменения повлияют на европейскую безопасность? Обо всем этом в смотрите в нашем интервью.Читайте также:Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕСАмериканского мира больше нет. А какой есть и какой будет?
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украина, видео, ес, евросоюз, молдова, грузия
Видео: пустят ли Украину, Молдову и Грузию в ЕС или навсегда оставят у порога
Маркедонов рассказал о судьбе стран, стремящихся попасть в Европейский союз.
Саммит глав государств Евросоюза предоставит статус кандидатов на присоединение к ЕС Украине и Молдавии, а вот у Грузии есть большие шансы остаться без него, рассказал Sputnik на русском
ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.
Почему Грузия оказалась в таком положении? Означает ли статус кандидата гарантию на вступление имеющего его государства в Европейский союз?
Как происходящие сегодня изменения повлияют на европейскую безопасность? Обо всем этом в смотрите в нашем интервью
.