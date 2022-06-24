https://uz.sputniknews.ru/20220624/video-pustyat-li-ukrainu-moldovu-i-gruziyu-v-es-ili-navsegda-ostavyat-u-poroga----25590370.html

Видео: пустят ли Украину, Молдову и Грузию в ЕС или навсегда оставят у порога

Видео: пустят ли Украину, Молдову и Грузию в ЕС или навсегда оставят у порога

Маркедонов рассказал о судьбе стран, стремящихся попасть в Евросоюз.

2022-06-24T08:46+0500

2022-06-24T08:46+0500

2022-06-24T08:46+0500

в мире

украина

ес

евросоюз

молдова

грузия

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Саммит глав государств Евросоюза предоставит статус кандидатов на присоединение к ЕС Украине и Молдавии, а вот у Грузии есть большие шансы остаться без него, рассказал Sputnik на русском ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. Почему Грузия оказалась в таком положении? Означает ли статус кандидата гарантию на вступление имеющего его государства в Европейский союз? Как происходящие сегодня изменения повлияют на европейскую безопасность? Обо всем этом в смотрите в нашем интервью.Читайте также:Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕСАмериканского мира больше нет. А какой есть и какой будет?

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украина, видео, ес, евросоюз, молдова, грузия