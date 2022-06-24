https://uz.sputniknews.ru/20220624/vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-mogut-proyti-v-zakrytyx-pomescheniyax-25593781.html

Вступительные экзамены в вузы могут пройти в закрытых помещениях

Вступительные экзамены в вузы могут пройти в закрытых помещениях

Вступительные экзамены в вузы Узбекистана в этом году могут пройти в помещениях. Последние два года из-за коронавируса они проходили на открытых площадках в две смены.

2022-06-24T07:30+0500

2022-06-24T07:30+0500

2022-06-24T07:30+0500

общество

экзамены

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения Узбекистана в этом году могут пройти в закрытых помещениях.Об этом сообщает Национальное информационное агентство УзА со ссылкой на Государственный центр тестирования.Отмечается, что абитуриенты будут также обеспечены питьевой водой и ручками.Последние два года экзамены в вузы проходили на открытых площадках в две смены из-за коронавирусной пандемии.Ранее сообщалось, что в новом учебном году абитуриенты будут сдавать три обязательных предмета: это родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика и история Узбекистана.В каждом блоке по 10 вопросов. За каждый правильный ответ будет начисляться по 1,1 балла. Общее количество баллов по обязательным дисциплинам – 33.

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экзамены, узбекистан