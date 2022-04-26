https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-uzbekistane-utverdili-poryadok-sdachi-vstupitelnyx-ekzamenov-24206138.html

Для узбекистанских абитуриентов ввели новый порядок сдачи вступительных экзаменов

Для узбекистанских абитуриентов ввели новый порядок сдачи вступительных экзаменов

Утверждены три обязательных предмета для поступления в вузы. Все подробности — в материале.

2022-04-26T09:22+0500

2022-04-26T09:22+0500

2022-04-26T14:34+0500

общество

узбекистан

вступительные экзамены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0b/14951827_0:71:3073:1800_1920x0_80_0_0_178746b6f60d04dd2367d726bd03f80e.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Для абитуриентов 2022-2023 годов утвердили три обязательных предмета. Об этом сообщает пресс-служба Государственного тестового центра (ГЦТ).Как уточняет ведомство, к таким учебным дисциплинам относятся:Общее количество баллов по обязательным дисциплинам – 33.Помимо этого, тестируемым предложат два предмета, которые соответствуют степени бакалавра: первый будет состоять из 30 вопросов, каждый правильный ответ принесет 3,1 балла, максимальный балл – 93;Второй предмет – 30 вопросов, правильный ответ дает 2,1 балла, максимальный балл – 63.В общей сложности каждый абитуриент ответит на 90 предложенных вопросов. Максимум за пять предметов можно набрать 189 баллов. Ранее ГТЦ расширил список категорий абитуриентов, которые смогут сдать вступительное тестирование в вузы бесплатно.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, вступительные экзамены