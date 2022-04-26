https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-uzbekistane-utverdili-poryadok-sdachi-vstupitelnyx-ekzamenov-24206138.html
Для узбекистанских абитуриентов ввели новый порядок сдачи вступительных экзаменов
Для узбекистанских абитуриентов ввели новый порядок сдачи вступительных экзаменов
Утверждены три обязательных предмета для поступления в вузы. Все подробности — в материале.
2022-04-26T09:22+0500
2022-04-26T09:22+0500
2022-04-26T14:34+0500
общество
узбекистан
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Для абитуриентов 2022-2023 годов утвердили три обязательных предмета. Об этом сообщает пресс-служба Государственного тестового центра (ГЦТ).Как уточняет ведомство, к таким учебным дисциплинам относятся:Общее количество баллов по обязательным дисциплинам – 33.Помимо этого, тестируемым предложат два предмета, которые соответствуют степени бакалавра: первый будет состоять из 30 вопросов, каждый правильный ответ принесет 3,1 балла, максимальный балл – 93;Второй предмет – 30 вопросов, правильный ответ дает 2,1 балла, максимальный балл – 63.В общей сложности каждый абитуриент ответит на 90 предложенных вопросов. Максимум за пять предметов можно набрать 189 баллов. Ранее ГТЦ расширил список категорий абитуриентов, которые смогут сдать вступительное тестирование в вузы бесплатно.Читайте также:
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узбекистан, вступительные экзамены
Для узбекистанских абитуриентов ввели новый порядок сдачи вступительных экзаменов
09:22 26.04.2022 (обновлено: 14:34 26.04.2022)
Как будут проходить тестовые испытания в этом году, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Для абитуриентов 2022-2023 годов утвердили три обязательных предмета. Об этом сообщает
пресс-служба Государственного тестового центра (ГЦТ).
Как уточняет ведомство, к таким учебным дисциплинам относятся:
родной язык (узбекский, русский или каракалпакский) – 10 вопросов, каждый правильный ответ принесет 1,1 балла. Максимально можно получить 11 баллов;
математика – 10 вопросов, каждый правильный ответ – 1,1 балла, максимально – 11 баллов;
история Узбекистана – 10 вопросов, правильный ответ – 1,1 балла, в итоге- 11 баллов.
Общее количество баллов по обязательным дисциплинам – 33.
Помимо этого, тестируемым предложат два предмета, которые соответствуют степени бакалавра: первый будет состоять из 30 вопросов, каждый правильный ответ принесет 3,1 балла, максимальный балл – 93;
Второй предмет – 30 вопросов, правильный ответ дает 2,1 балла, максимальный балл – 63.
В общей сложности каждый абитуриент ответит на 90 предложенных вопросов. Максимум за пять предметов можно набрать 189 баллов.
Ранее ГТЦ расширил
список категорий абитуриентов, которые смогут сдать вступительное тестирование в вузы бесплатно.