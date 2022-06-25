https://uz.sputniknews.ru/20220625/kak-perejit-chillyu--rekomendatsii-uzgidrometa-25628769.html

Как пережить "чиллю" — рекомендации Узгидромета

Как пережить "чиллю" — рекомендации Узгидромета

Специалисты сообщили о правилах, которые стоит соблюдать в сорокоградусную жару.

2022-06-25T09:00+0500

2022-06-25T09:00+0500

2022-06-25T09:00+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Сорокадневный период с 25 июня по 3 августа в Узбекистане, по народной традиции, называют "чилля", или "саратон", что в переводе с фарси значит "сорок дней"."Чилля" – это неотъемлемая составляющая климата Узбекистана, сообщили в Узгидромете."Летом над раскаленными пустынями формируются массы тропического воздуха с высокой температурой, и низким влагосодержанием, что определяет малооблачную, сухую и жаркую погоду середины лета", - рассказали синоптики.По их словам, самые высокие значения температуры обычно выпадают на период "чилли". Сейчас начало "чилли" точно совпало с первой в этом году волной жары.С 25-29 июня на территорию Узбекистана через Туркменистан придет жаркий воздух из районов Ирана. Из-за этого максимальная температура воздуха поднимется до 40-42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до 43-45 градусов.По данным метеорологической службы республики, в самые жаркие июни за все годы наблюдений температура воздуха поднималась по большинству областей местами до 44-46 градусов, по пустыне Кызылкум до 47, по крайнему югу страны до 48-49 градусов.Синоптики напомнили жителям Узбекистана об основных правилах поведения в знойные летние дни:Читайте также:Куда сходить на выходных в Ташкенте – топ-8 мероприятий

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