https://uz.sputniknews.ru/20220625/minoborony-prodemonstrirovalo-rabotu-solntsepeka-na-ukraine--video-25628152.html

Минобороны продемонстрировало работу "Солнцепека" на Украине — видео

Минобороны продемонстрировало работу "Солнцепека" на Украине — видео

Укрыться от залпа "Солнцепёка" невозможно даже в окопах и блиндажах.

2022-06-25T12:42+0500

2022-06-25T12:42+0500

2022-06-25T12:42+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Минобороны России показало видеоролик работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" при уничтожении укрепленных опорных пунктов формирований ВСУ.На видео за три минуты показано, как ТОС, проезжая через колосья, выходит на боевую позицию, расчет ставит оптические приборы и наводит систему, а после этого делает залп.Потом демонстрируются кадры поражения объектов ВСУ. Помимо этого, можно рассмотреть удары из "Солнцепека" ночью, небо ярко освещается огнем термобарических снарядов.В Минобороны объяснили, что ТОС-1А используются для ликвидации укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций украинских подразделений и националистических батальонов.После исполнения поставленной задачи боевые машины ТОС-1А "Солнцепек" очень быстро меняют свои позиции и оперативно перезаряжают установки.В министерстве отметили, что спрятаться от залпа "Солнцепека" невозможно даже в окопах и блиндажах: после попадания 200-килограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под мощнейшим давлением, создавая температуру в 3000 градусов. В этом пекле плавится даже стальная броня."Мы работаем на очень специфичной машине "Солнцепек". В связи с ее спецификой мы работаем на очень ближних дистанциях. Можно сказать, на переднем крае. То есть мы можем вплоть до 500 метров уже работать", — сообщил заместитель командира взвода Роман, видео беседы с которым предоставляет Минобороны.В связи с этим и еще наличием множества целей при каждой работе, приходится в кратчайшие сроки менять позицию после залпа."В связи с нашим большим опытом, который нарабатывался годами, мы это делаем за считанные минуты", — заключил Роман.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 24 июня

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