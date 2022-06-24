https://uz.sputniknews.ru/20220624/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-24-iyunya-25620686.html
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 24 июня
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 24 июня
Сдаются обычно представители праворадикальных сил и украинские солдаты.
2022-06-24T19:16+0500
2022-06-24T19:16+0500
2022-06-24T19:16+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 24 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не подтвердил сообщение Байдена, назвавшего сильнейшую инфляцию в стране "путинским подорожанием". Во время слушаний в одном из комитетов сената республиканец Билл Хагерти задал вопрос председателю ФРС, имеет ли отношение скачок цен в США к действиям России. Пауэлл заявил, что инфляция была высокой и до конфликта на Украине."Я рад это слышать. Администрация Байдена, похоже, намерена снять с себя вину", — сказал Хагерти.По мнению сенатора, американское руководство занимается дезинформацией и сваливает ответственность за свои ошибки в экономической сфере на Россию.Главы стран и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на присоединение к организации. Также было заявлено о готовности дать такой статус и Грузии после выполнения ею некоторых условий.Украинские силовики попадают в плен у Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Сдаются представители праворадикальных сил и украинские солдаты, которые не хотят воевать за киевскую власть.Россия предлагала и предлагает западным странам сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес, но они этого не желают, сообщил глава МИД Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш намерен в первую очередь договориться о вывозе украинского зерна, а уже после этого решать вопрос с экспортом зерна из РФ, чем затягивает продовольственный кризис. Наиболее легкий путь разблокировки экспорта украинского зерна — через Беларусь, маршруты через Польшу и Румынию более дорогостоящие, добавил Лавров.Соединенные Штаты заявили о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере $450 млн. В нее войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров, 36 тысяч артиллерийских снарядов, 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и другое оборудование".Кроме того, недавно выяснилось, что украинские националисты собираются взорвать Первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российских военнослужащих.Читайте также:"Это их последний рубеж". Что началось на севере ДонбассаБорис Джонсон допустил депортацию украинских беженцев в Африку
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украина
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 24 июня
В плен попадают представители праворадикальных сил и украинские солдаты, которые не хотят сражаться за киевскую власть.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 24 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ
.
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не подтвердил сообщение Байдена, назвавшего сильнейшую инфляцию в стране "путинским подорожанием". Во время слушаний в одном из комитетов сената республиканец Билл Хагерти задал вопрос председателю ФРС, имеет ли отношение скачок цен в США к действиям России. Пауэлл заявил, что инфляция была высокой и до конфликта на Украине.
"Я рад это слышать. Администрация Байдена, похоже, намерена снять с себя вину", — сказал Хагерти.
По мнению сенатора, американское руководство занимается дезинформацией и сваливает ответственность за свои ошибки в экономической сфере на Россию.
Главы стран и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на присоединение к организации. Также было заявлено о готовности дать такой статус и Грузии после выполнения ею некоторых условий.
Украинские силовики попадают в плен у Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Сдаются представители праворадикальных сил и украинские солдаты, которые не хотят воевать за киевскую власть.
Россия предлагала и предлагает западным странам сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес, но они этого не желают, сообщил глава МИД Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш намерен в первую очередь договориться о вывозе украинского зерна, а уже после этого решать вопрос с экспортом зерна из РФ, чем затягивает продовольственный кризис. Наиболее легкий путь разблокировки экспорта украинского зерна — через Беларусь, маршруты через Польшу и Румынию более дорогостоящие, добавил Лавров.
Соединенные Штаты заявили о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере $450 млн. В нее войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров, 36 тысяч артиллерийских снарядов, 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и другое оборудование".
Кроме того, недавно выяснилось, что украинские националисты собираются взорвать Первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российских военнослужащих.