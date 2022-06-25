https://uz.sputniknews.ru/20220625/prezident-kyrgyzstana-vstretilsya-s-narbaevoy--podrobnosti-25632096.html

Президент Кыргызстана встретился с Нарбаевой — подробности

Президент Кыргызстана встретился с Нарбаевой — подробности

Парламентская делегация Узбекистана приняля участие в XI пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран.

2022-06-25T12:03+0500

2022-06-25T12:03+0500

2022-06-25T12:03+0500

политика

президент

кыргызстан

танзила нарбаева

узбекистан

парламент

делегация

заседание

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в пятницу провел краткую встречу с Танзилой Нарбаевой. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.Известно, что встреча кыргызского лидера с Нарбаевой и другими руководителями парламентских делегаций прошла в рамках XI пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА), которое прошло в Чолпон-Ате.Жапаров отметил, что в Бишкеке придают важное значение углублению связей с тюркскими государствами. Помимо этого, по его словам, Бишкек является одним из основателей ТюркПА, поэтому Кыргызстан особо заинтересован в становлении данного межпарламентского объединения как образца проявления солидарности и единства между странами.Также он подчеркнул динамичное развитие многоплановых связей с Узбекистаном, которые благодаря усилиям президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, приобрели характер стратегического сотрудничества.Также, помимо Танзилы Нарбаевой, которая возглавляет делегацию от Узбекистана, во встрече приняли участие Торага Жогорку Кенеша Кыргызстанаи Талант Мамытов, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, заместитель председателя парламента Венгрии Шандор Лежак и заместитель председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Касымгулы Бабаев.Читайте также:Аскар Акаев назвал организаторов тюльпановой революции в КыргызстанеВалентина Шевченко продемонстрировала свой отдых в Кыргызстане — видео

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президент, кыргызстан, танзила нарбаева, узбекистан, парламент, делегация, заседание