https://uz.sputniknews.ru/20220625/v-afganistan-dostavili-gumanitarnuyu-pomosch-iz-uzbekistana-25644446.html

В Афганистан доставили гуманитарную помощь из Узбекистана

В Афганистан доставили гуманитарную помощь из Узбекистана

Гуманитарный груз направили по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

2022-06-25T18:00+0500

2022-06-25T18:00+0500

2022-06-25T18:41+0500

политика

узбекистан

афганистан

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/19/25648535_167:0:1113:532_1920x0_80_0_0_ffaf7b799d320daf4d73dc70147eda6a.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В субботу в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи. Она была направлена по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает ИА "Дунё".Так, гумпомщь включает в себя продовльствие, товары первой необходимости и медикаменты. Спецборт сопровождала делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым.Ранее в среду в МИД Узбекистана опубликовали заявление в связи многочисленными человеческими жертвами, пострадавшими и разрушениями в результате замлетрясения, которое произошло в афганских провинциях Пактика и Хост.Напомним: 22 июня в 1.34 ночи по ташкентскому времени в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1. В четырех районах юго-восточной провинции Пактика погибло свыше 1000 человек и еще тысячи получили ранения. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, афганистан, гуманитарная помощь