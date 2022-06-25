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В Афганистан доставили гуманитарную помощь из Узбекистана
В Афганистан доставили гуманитарную помощь из Узбекистана
Гуманитарный груз направили по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
2022-06-25T18:00+0500
2022-06-25T18:00+0500
2022-06-25T18:41+0500
политика
узбекистан
афганистан
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В субботу в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи. Она была направлена по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает ИА "Дунё".Так, гумпомщь включает в себя продовльствие, товары первой необходимости и медикаменты. Спецборт сопровождала делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым.Ранее в среду в МИД Узбекистана опубликовали заявление в связи многочисленными человеческими жертвами, пострадавшими и разрушениями в результате замлетрясения, которое произошло в афганских провинциях Пактика и Хост.Напомним: 22 июня в 1.34 ночи по ташкентскому времени в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1. В четырех районах юго-восточной провинции Пактика погибло свыше 1000 человек и еще тысячи получили ранения. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.Читайте также:
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узбекистан, афганистан, гуманитарная помощь
В Афганистан доставили гуманитарную помощь из Узбекистана
18:00 25.06.2022 (обновлено: 18:41 25.06.2022)
Гуманитарный груз направили по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik.
В субботу в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи. Она была направлена по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает ИА "Дунё"
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Так, гумпомщь включает в себя продовльствие, товары первой необходимости и медикаменты. Спецборт сопровождала делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым.
Ранее в среду в МИД Узбекистана опубликовали заявление в связи многочисленными человеческими жертвами, пострадавшими и разрушениями в результате замлетрясения, которое произошло в афганских провинциях Пактика и Хост.
"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительство Узбекистана готово оказать посильную помощь братскому народу Афганистана в скорейшем преодолении трагических последствий стихийного бедствия", - говорится в документе.
Напомним: 22 июня в 1.34 ночи по ташкентскому времени в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1. В четырех районах юго-восточной провинции Пактика погибло свыше 1000 человек и еще тысячи получили ранения. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.