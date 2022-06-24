https://uz.sputniknews.ru/20220624/mid-mejdunarodnyy-gumanitarnyy-xab-pomojet-preodolet-krizis-v-afganistane--25615187.html

МИД: международный гуманитарный хаб поможет преодолеть кризис в Афганистане

МИД: международный гуманитарный хаб поможет преодолеть кризис в Афганистане

Как международный хаб поможет в решении афганского вопроса.

2022-06-24T16:10+0500

2022-06-24T16:10+0500

2022-06-24T16:10+0500

политика

мид узбекистана

кризис

афганистан

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Международный хаб окажет помощь в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Узбекистана.Гуманитарная катастрофа в Афганистане – одна из важнейших международных проблем, которая требует немедленного решения. Международное сообщество должно согласовано решать эту проблему, говорится в сообщении.В целях стабильной и системной доставки гуманитарной помощи Афганистану и другим странам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присвоении логистическому терминалу "Термез Карго Центр" в Сурхандарьинской области статуса Международного многофункционального транспортно-логистического хаба по оказанию гуманитарной помощи.По данным министерства, международный хаб располагает всей необходимой инфраструктурой: международным аэропортом, речным портом, железной дорогой и автомобильными путями. Действует здесь и единственный в своем роде крупный логистический терминал "Термез Карго Центр", расположенный в непосредственной близости к афганской границе и оснащенный самой современной техникой и оборудованием.Это позволяет хабу стать ключевым транспортным узлом для доставки гуманитарной помощи соседним странам.Так, с октября прошлого года через терминал "Термез Карго Центр" в Афганистан доставляется гуманитарная помощь как от правительства Узбекистана, так и от различных международных организаций. По данным ООН, с ноября 2021 года терминал отправил около 42 тыс. тонн продуктов.Узбекистан готов и дальше развивать с международными партнерами сотрудничество в гуманитарной сфере, подводит итог пресс-служба МИД.Читайте также:Международный статус хаба в Термезе усилит позиции Узбекистана в регионеШавкат Мирзиёев рассказал о роли Азербайджана для Узбекистана – видео

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мид узбекистана, кризис, афганистан