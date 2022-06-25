https://uz.sputniknews.ru/20220625/v-uzbekistane-otkroetsya-predstavitelstvo-nijegorodskoy-oblasti-25627670.html
В Узбекистане откроется представительство Нижегородской области
В Узбекистане откроется представительство Нижегородской области
Делегация Узбекистана во главе с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым посетила российский регион.
2022-06-25T15:20+0500
2022-06-25T15:20+0500
2022-06-25T15:20+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В Узбекистане откроется представительство Нижегородской области. Об этом представители республики договорились в ходе визита в Нижний Новгород и встречи с губернатором области Глебом Никитиным, сообщает РИА Новости.Делегацию из Узбекистана возглавил советник премьер-министра республики Мехриддин Хайриддинов.Как отметил в ходе встречи губернатор области, по итогам прошлого года Узбекистан вошел в двадцатку ведущих торгово-экономических партнеров региона.За два дня визита делегация Узбекистана посетила Корпоративный университет правительства Нижегородской области, встретилась с представителями промышленных предприятий, ректорами и студентами вузов.Напомним: соглашения о сотрудничестве между Нижегородской областью и Узбекистаном были подписаны в апреле текущего года, когда делегация российского региона принимала участие в выставке "Иннопром" в Ташкенте. По итогам прошлого года товарооборот между сторонами составил $113 млн.Россия остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Алтайского края, Астраханской и Самарской областей и Кубани.Читайте также: В Нижнем Новгороде замглавы региона встретился с советником премьера Узбекистана
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В Узбекистане откроется представительство Нижегородской области
Делегация Узбекистана во главе с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым посетила российский регион.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik.
В Узбекистане откроется представительство Нижегородской области. Об этом представители республики договорились в ходе визита в Нижний Новгород и встречи с губернатором области Глебом Никитиным, сообщает РИА Новости
.
Делегацию из Узбекистана возглавил советник премьер-министра республики Мехриддин Хайриддинов.
Как отметил в ходе встречи губернатор области, по итогам прошлого года Узбекистан вошел в двадцатку ведущих торгово-экономических партнеров региона.
"Открытие представительства Нижегородской области станет важным шагом в укреплении наших отношений. Представительство будет напрямую способствовать развитию связей между нашими хозяйствующими субъектами. Еще одним важным направлением сотрудничества является открытие прямого авиационного сообщения между Нижним Новгородом и Бухарой, что будет способствовать наращиванию туристической и деловой активности между Нижегородской областью и Узбекистаном", — отметил Никитин.
За два дня визита делегация Узбекистана посетила Корпоративный университет правительства Нижегородской области, встретилась с представителями промышленных предприятий, ректорами и студентами вузов.
Напомним: соглашения о сотрудничестве между Нижегородской областью и Узбекистаном были подписаны в апреле текущего года, когда делегация российского региона принимала участие в выставке "Иннопром" в Ташкенте. По итогам прошлого года товарооборот между сторонами составил $113 млн.
Россия остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Алтайского края, Астраханской и Самарской областей и Кубани.