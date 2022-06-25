https://uz.sputniknews.ru/20220625/v-uzbekistane-otkroetsya-predstavitelstvo-nijegorodskoy-oblasti-25627670.html

В Узбекистане откроется представительство Нижегородской области

В Узбекистане откроется представительство Нижегородской области

Делегация Узбекистана во главе с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым посетила российский регион.

2022-06-25T15:20+0500

2022-06-25T15:20+0500

2022-06-25T15:20+0500

общество

узбекистан

нижний новгород

представительство

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В Узбекистане откроется представительство Нижегородской области. Об этом представители республики договорились в ходе визита в Нижний Новгород и встречи с губернатором области Глебом Никитиным, сообщает РИА Новости.Делегацию из Узбекистана возглавил советник премьер-министра республики Мехриддин Хайриддинов.Как отметил в ходе встречи губернатор области, по итогам прошлого года Узбекистан вошел в двадцатку ведущих торгово-экономических партнеров региона.За два дня визита делегация Узбекистана посетила Корпоративный университет правительства Нижегородской области, встретилась с представителями промышленных предприятий, ректорами и студентами вузов.Напомним: соглашения о сотрудничестве между Нижегородской областью и Узбекистаном были подписаны в апреле текущего года, когда делегация российского региона принимала участие в выставке "Иннопром" в Ташкенте. По итогам прошлого года товарооборот между сторонами составил $113 млн.Россия остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Алтайского края, Астраханской и Самарской областей и Кубани.Читайте также: В Нижнем Новгороде замглавы региона встретился с советником премьера Узбекистана

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узбекистан, нижний новгород, представительство