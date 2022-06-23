https://uz.sputniknews.ru/20220623/v-nijnem-novgorode-zamglavy-regiona-vstretilsya-s-sovetnikom-premera-uzbekistana-25559004.html

В Нижнем Новгороде замглавы региона встретился с советником премьера Узбекистана

В Нижнем Новгороде замглавы региона встретился с советником премьера Узбекистана

Что в ходе встречи обсудили руководство Нижнего Новгорода и делегация Узбекистана - читайте в нашем материале.

2022-06-23T07:30+0500

2022-06-23T07:30+0500

2022-06-23T07:30+0500

политика

нижний новгород

узбекистан

советник

премьер

делегация

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В понедельник в Нижнем Новгороде прошла встреча заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на Нижегородскую правду.В состав делегации от Узбекистана вошли чрезвычайный и полномочный посол республики в России Ботиржон Асадов, генеральный консул Узбекистана в городе Казани Фариддин Насриев, а также специалисты в области трудовой миграции, молодежного и религиозного сотрудничества.С нижегородской стороны участие в переговорах приняли заместитель губернатора Андрей Бетин, руководители регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, министерства внутренней региональной и муниципальной политики, департамента внешних связей, департамента государственного управления и государственной службы, управления по труду и занятости населения, представительства МИД России в Нижнем Новгороде и администрации города Нижнего Новгорода.Как сообщает нижегородский департамент внешних связей, в ходе встречи стороны обсудили вопросы наращивания экономического сотрудничества, а также возможность развития экономического сотрудничества и увеличения взаимного туристического потока между российским регионом и Узбекистаном.Также Бетин и Хайриддинов затронули вопросы возможностей развития новых видов транспортного сообщения между Нижним Новгородом и Узбекистаном. Кроме этого стороны обговорили сотрудничество в сфере высшего образования. Представители Узбекистана встретились в ректорами нижегородских вузов и с узбекистанскими студентами, которые получают образование в регионе.Бетин отметил, что на сегодняшний день в регионе обучается более 1 000 узбекских студентов, а между вузами Нижегородской области и страны-партнера заключено уже порядка 40 договорных документов.Одним из партнерских проектов в сфере высшего образования, который планируется реализовать в ближайшей перспективе, является открытие филиала Приволжского исследовательского медицинского университета в Узбекистане.Помимо прочего, замгубернатора подчернкул значимость работы в сфере детского образования, которая в настоящее время ведется нижегородским мобильным центром "Кванториум" в Бухарской области.По мнению Бетина, данный проект способствует развитию и самоопределению молодежи при выборе будущей профессии в сфере высоких технологий.Читайте также:

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